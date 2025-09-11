- المدينة المنورة شهدت قفزة تنموية كبيرة، وأصبحت مدينة عصرية تنمو وتتطور باستمرار، محافظة على هويتها الروحانية والتاريخية. وتضم المدينة فنادق فاخرة، ومراكز تجارية، ومؤسسات تعليمية، ومستشفيات حديثة، لها طابعها الجمالي التاريخي في كل مرافقها، كل من يزور المدينة يجد لها هوية واضحة خصوصاً في المنطقة المركزية.- أرض الطيب والطيبة، ومحط أنظار وقلوب المسلمين في كل أنحاء العالم، ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي قطعة من الجنة على الأرض، تشعّ نوراً وهدوءاً وسلاماً، فيها تتجلى عظمة التاريخ الإسلامي، وتتجسد أسمى معاني الإيمان والروحانية.- مدينة النور والسكينة عندما تطأ قدماك أرضها، تشعر بفيض من السكينة يغمر روحك. هدوء فريد يلفّ شوارعها، وسكينة لا مثيل لها تسكن قلوب أهلها وزوارها، كل زاوية من زواياها تحكي قصة، وكل حجر فيها يحمل ذكرى.- ووجدت طيبة الطيبة كل اهتمام وعناية ورعاية من ملوك الدولة السعودية والأمراء الذين تناوبوا على إمارتها لتصبح بهذا الجمال والروعة.- أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان منح كل وقته وجهده لخدمتها وخدمة أهلها وزوارها.- شاهدت ولمست عن قرب على مدار سنوات طويلة التطورات والمتغيرات في طيبة الطيبة من بنية تحتية، وكثير من الزوار يلمسون مدى التغيرات التي حدثت في طيبة الطيبة من جميع النواحي من طرقات وأنفاق وجسور ومستشفيات ومرافق تعليمية تجسد العناية التي حظيت بها المدينة المنورة من قادتها.- مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية شيدت عام 1400هـ، وأصبحت في وسط المدينة، بناء استاد رياضي جديد، بهوية تمزج الحاضر بالعراقة التاريخية لطيبة الطيبة، ويلبي طموحات أهالي المدينة المنورة، ويتوافق مع المتغيرات المستقبلية لرياضة المدينة، واستضافة البطولات، أصبح ضرورياً.نعم صحيح هناك ترميمات مستمرة، لكن البناء الهندسي للمدينة الرياضية قديم جدّاً، وأصبحت المدينة الرياضية في وسط المدينة، والمساحات التي حول المدينة لا تلبي حاجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وعودة رياضة المدينة إلى سابق عهدها متوقع بإذن الله، ووجود استاد وصالة رياضية جديدة مهمان للمرحلة القادمة.