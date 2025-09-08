كيف يمكن أن ألوم وعي الجمهور على إبراز مشاهير الفلس، في الوقت الذي تقوم فيه جهات رسمية بتوجيه الدعوات لهم لحضور مناسبات رفيعة، وتصدرهم مجالس ضيوفها إلى جوار وجوه المجتمع الرسمية والاجتماعية والعلمية والثقافية ؟! أو حين تقوم إدارات حكومية بمنح تراخيص لحفلات افتتاح وقصّ أشرطة وترويج سلع، دون ضوابط رقابية مشددة على تصرفات مشاهيرها !ما هذا الخلل في تحديد معايير المدعوين عند بعض القائمين على هذه المناسبات ومن يعدّون قوائم ضيوفها ؟! هل هم جاهلون بمعايير اختيار المدعوين لمثل هذه المناسبات الرزينة، أم هم أصلاً من جمهور مشاهير الفلس ؟! وأقول الفلس لأن هناك مشاهير محترمين يسهمون في رفع الوعي المجتمعي، ويسخّرون مواهبهم ومهاراتهم الاتصالية لخدمة القضايا العامة من خلال المحتوى الذي يقدمونه، ولا يجب الخلط بينهم وبين مشاهير الفلس الذين اقتحموا ميدان الشهرة من أبواب التهريج والتفاهة والسفاهة، ولم يجيدوا التعامل مع أضوائها !علامات التعجب تتناثر في كل مناسبة يختلط فيها الحابل بالنابل، فلا تعرف ما هي الحدود الفاصلة بين الوجهاء بمكانتهم الاجتماعية والعلمية والثقافية، والدخلاء الذين لا تُعرف لهم صفة ولا لون، وإذا كنا نحمّل بعض الجهات سابقاً مسؤولية التساهل في منح رخص التهريج والإعلان لمشاهير الفلس، ونحمّل الجمهور مسؤولية الوعي بفرز المشاهير وتقييم محتواهم، فإننا نحمّل مسؤولية أكبر لمن يسهم في إبرازهم وتصديرهم عبر الدعوات للمناسبات واللقاءات الرسمية !ألا يثير اشمئزازكم تهافت البعض على إقحام خصوصيات أسرهم، وجعل والديهم وحتى أجدادهم محتوى لحساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، في سبيل الحصول على الشهرة والمال ؟! حتى صغار السن باتت تغريهم الشهرة لتحقيق الثراء والرفاهية، فدربها أسهل وأقصر من درب التعليم والتأهيل والتوظيف، مما يقرع جرس التنبيه للإغراءات التي يوفرها مسلك الشهرة الواهية على مستقبل أجيال المجتمع !باختصار.. لنتذكر قول وزير الإعلام في مؤتمر المؤثرين: ليس كل مشهور مؤثراً، وليس كل مؤثر مشهوراً، وهذا كلام دقيق يشخّص الحال. وتذكروا يا أصحاب الدعوات والحملات الإعلامية: لا قيمة لأعداد المتابعين وأرقام المشاهدات عندما يتعلق الأمر بمتابعة مؤثر للاستفادة منه، ومتابعة مشهور للضحك عليه !