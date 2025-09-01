هي ليست رواية بطلها مات قبل أن تصل إلى الصفحة الأخيرة، بل قصة واقعية يعيشها أبناء وبنات العرضيات ولم يمل صبرهم.بدأت الدراسة ولم يكن أمامنا الآن إلا أن نكرر السؤال: أين وعد قطعتموه على أنفسكم مع أني أعرف أن كل المواعيد وهم.العرضيات كانت تنتظر فرحة عمر، لكن بدأت الدراسة ولم نجد من يوضح لماذا العرضيات بلا كليات !حزين مثلكم ولا أملك إلا مواساتكم ببكرة تفرج.ذبحني تعبكم لأنني واحد منكم ضناه الشوق في انتظار الحلم من قبل عشرين سنة..فمتى يتحقق؟(2)يوجد مسؤولون في المؤسسات الإعلامية همهم الوحيد هو الانتشار والوصول لأكبر عدد من المشاهدات فقط بأي طريقة كانت..‏فكر (وافد) علينا ولا يمثلنا تم تقليده من البعض للأسف..‏حماية المجتمع بكل مكوناته مهم جدا من هذه الفكرة والطريقة..‏الغاية (التربح) لا تبرر الوسيلة..قدم الأمير تركي بن خالد الحقيقة كاملة في هذا المنشور.ومضة..من يتوهم أنني أخطأت بحقه..‏فليتوهم كذلك..‏أنني اعتذرت له !‏لجون ماكسويل -كاتب أمريكي-