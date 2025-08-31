كنت أظن أن الإناث يملن أكثر من الذكور إلى احترام الأنظمة المرورية والتقيد بالتعليمات أثناء القيادة، فطبيعة المرأة الرقيقة تجعلها أقل جرأةً في تحدي الأنظمة، على الأقل في مجتمعنا الذي ما زال يحتفظ بخصوصيةٍ لمكانة المرأة!لذلك أتفاجأ عندما أجد سائقة تقود سيارتها بتهور، أو تتخطى على كتف الطريق، أو تسلك المسار الأحمر المخصص لحافلات النقل العام، أو تستخدم هاتفها الجوال أثناء القيادة، فالانطباع السائد أن المرأة بشكل عام أكثر ميلاً للالتزام بالقوانين من الرجل!في المقابل، أعترف بأن كثيراً من السائقات أظهرن مهارات فائقة في القيادة، وهذا دليل على الثقة بالنفس والتركيز الذي تتميز به المرأة عموماً، بينما يكاد لا يخلو سجل أي سائق ذكر في مجتمعنا من ارتكاب الحوادث في بداياته نتيجة التهور، وعندما أتذكر بدايات ممارستي السياقة أشعر بالخجل والندم تجاه والدي الذي تحمّل الكثير من نتائج تلك الفترة المبكرة من عمري، وأظن أن الحال ينطبق على كثير من الآباء!باختصار.. أرجو من زميلاتنا على الطريق ألا يجعلن بعض السائقين مثلاً يُحتذى به، وأن يظهرن تميزهن ويحافظن على الانطباع الإيجابي السائد باحترامهن للأنظمة والالتزام بالقوانين، فشوارعنا المليئة بالمتهورين لا ينقصها متهورات!