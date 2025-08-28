* ليس غريباً على النادي الأهلي أن يكون ضيفاً ومضيفاً في آنٍ واحد.. فمن كان أباً لأندية الوطن ورياضته ليس غريباً أن يحضر ضيفاً ثم يصبح مضيفاً يصفّق له الجميع.* هذا ما حدث مع الملكي حين حلَّ مكان الهلال بعد انسحابه من بطولة؛ لأسباب يراها منطقية نظير ضغط الموسم الماضي.. لتذكرنا هذه الحادثة بمنتخب الدنمارك حين حلَّ مكان يوغسلافيا إبّان تقسيمها عام 1991 لتكون الدنمارك بطلة أمم أوروبا بنسختها عام 1992م.* ختم الملكي موسمه الماضي بأغلى بطولة في تاريخه -حتى الآن- وهي نخبة أبطال آسيا.. وبدأ موسمه ببطولة السوبر بعد أن فرد ماتياس ياسله أجنحته على القادسية ثم النصر برونالدو وكومان وفيليكس وبروزوفيتش ومارتنيز وبقية النجوم بقيادة المرعب جيسوس ليثبت ماتياس أنه المدرب الأجود في مسابقاتنا المحلية والقارية.* وضعت -حتى الآن- بهذا الشكل لأن هناك بطولة أكبر من نخبة آسيا.. بطولة بها ثلاثة كؤوس قارية وعالمية يواجه فيها أبطال آسيا وأفريقيا والأمريكتين وآخرها بطل أوروبا.* وفي هذا الصدد وبحسب (مصلحة الرياضة) السعودية على مالك النادي PIF أن يدعمه بأفضل الصفقات، كون عدد اللاعبين مفتوحاً في البطولة القارية التي تقام لأول مرة على مستوى FIFA.* سبق وطالبنا بدعم نادي الاتحاد حين شارك في آخر كأس عالم بسبعة أندية.. كذلك طالبنا بدعم الهلال حين لعب في أول كأس عالم بـ 32 نادياً بنسختها المطورة.* حان الآن موعد الدعم الحقيقي في أهم استحقاق لأندية الوطن ليحصل النادي على كأسين على الأقل من البطولات الثلاث من خلال المباريات الثلاث القارية.* منذ تملك PIF النادي الأهلي لم يحظَ بلاعب من فئة A كما دُعِمَ نظراؤه بكريستيانو ونيمار وبنزيما.. ولتحديث الوهج تجاه الرياضة السعودية يجب جلب لاعب يزيد الأضواء تجاهنا.. فهذا مشروع (ملهم) يجب أن يتطور ويحدّث كل فترة لتستمر قوة دوري روشن.. وهذا ما يحب تسليط الضوء عليه.فاصلة منقوطة ؛* تطورت رياضتنا على أصعدة عدة، واستضفنا أكبر رياضات العالم.. فعلى المعنيين استغلال كل بطولة نشارك فيها بالدعم الكامل.. كي لا يكون كيرف التطور أحمرَ.. نحتاجه أخضر.