‏الأهلي ليس نادياً فحسب، بل هو فكرة تتجاوز المستطيل الأخضر، هو فلسفة في الصمود، ومعنى للحياة حين تختبرنا بالشدائد. في كل مرة قيل له انتهيت، كان ينهض كأن السقوط لم يكن إلا تدريبًا على الطيران.‏الأهلي يشبه النهر، قد يبتعد عن مجراه للحظة، لكنه يعود ليشق الأرض بقوة أعظم. يشبه الفجر، قد يطول الليل قبله، لكنه لا يغيب عن موعده. إنه صورة الإرادة حين تتحول إلى إنجاز، وصوت العزيمة حين تتكلم بلغة البطولات.‏جماهيره ليست مجرد متابعين، بل كائن جمعي يثبت أن العشق قد يتحول إلى طاقة كونية تُبقي الكيان حيًّا مهما كانت الظروف. والأهلي، بهذا العشق، يصبح أكثر من مؤسسة رياضية؛ يصبح وطنًا صغيرًا من القيم، من الوفاء، ومن الجَمال.‏الفلسفة التي يجسدها الأهلي تقول: إن المجد ليس في عدد الكؤوس، بل في طريقة الوصول إليها. وإن القيمة الحقيقية لأي كيان لا تُقاس بما أُعطي له، بل بما استطاع أن يخلقه من ذاته. لذلك، يظل الأهلي معشوقًا، لأنه مدرسة في أن العظمة لا تُشترى، بل تُصنع.‏الأهلي هو البرهان على أن الرياضة ليست منافسة على النقاط فقط، بل حوار فلسفي بين الإنسان وظروفه: هل ينهزم أم ينتصر؟ والأهلي يجيب دائمًا: قد نتعثر، لكننا لا ننهزم.مقال أرسله لي صديقي (عاطف بن محمد القحطاني) وجدت فيه الكثير من جمال الأهلي وعشق الأهلي وفلسفة تعاطي عشق الأهلي، فقدمته لكم لتشاركوني الاحتفاء بهذا النص الباذخ.