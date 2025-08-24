من اين استهل لوحة الفرح من وجه ماتياس ام من خلال جمهور يمثل الرقم الصعب...هي لوحة خضراء فيها من البهاء ما يميزها عن كل الالوان اما الابيض فمنه استمد الاهلي لقب نادي النوايا الحسنه ومن عمق الالوان تاتي حقيقة الجمال يكسب...!!النصر يعرف الاهلي في النهائيات حق المعرفة وخيسوس يعرف ماتياس ومن خلال هذة المعرفه توج البطل وهل هناك اجمل من التتويج....!!فرضوا محمد الهويش واستنكروا حديث افان توني واصدرت لجنة الاستيئناف قرارها ومع ذلك لايصح الا الصحيح....!!!تجييش اعلامي ضد الاهلي فيه الاماني تسبق التوقعات وارسلوا مرسول لاستفزاز ماتياس في الموتمر الصحفي ولكن النية الحسنه تخدم اصحابها اليس كذلك يااهلي....!!احب التنافس الجميل واعشق التحدي بشرط ان لايخرج عن مساره لكنني ضد تشويه مشروع من خلال طرح جاهل الربط فيه مضحك وان خاطبناكم على قدر عقولكم فالاهلي هو المشروع المربح انجازاً اسيوياً بمال اقل وفي هذا فكر ....!!فاز الاهلي بقدرات لاعبيه ودعم جمهوره وجسارة مدرب احبط خيسوس من اول محاولة......!!!قلت قبل المباراة النصر لايحتاج كل هذه التسهيلات لكي يحقق بطولة وجمهورة اكبر من ان يستانس على هذه الحملة الممنهجة التي فيها تصغير وتحجيم للعالمي واعيدها اليوم بعد ان انتهت المباراة فربما يجد فيها المحتجين حقيقة لم يستوعبوها....!!سؤال محب للمعرفة متى اخر نهائي كسبه النصر امام الاهلي....؟؟اتمنى اجد الاجابة عليه من (قوقل) النصر...!!ومضةاحذر من هؤلاء الذين لا يلعبون ؛ لكنهم يتحكمون في النتيجة ."‏- فيكتور بيليفين