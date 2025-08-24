أضاف النادي الأهلي لقبًا جديدًا إلى سجله الذهبي بتتويجه ببطولة كأس السوبر السعودي 2025، عقب فوزه المثير على النصر بركلات الترجيح، ليواصل مسيرة التألق التي بدأها هذا الموسم بتحقيق كأس النخبة الذهبية، مؤكداً حضوره القوي تحت قيادة إدارية واعية وجهاز فني محنك.يُحسب هذا الإنجاز للإدارة برئاسة خالد الغامدي، الذي أعاد للنادي استقراره المالي والإداري، ورسّخ مفهوم العمل الجماعي داخل أروقته. فقد منح الجهاز الفني الثقة الكاملة وأحاط اللاعبين بأجواء دعم وتشجيع مما انعكس مباشرة على مستوى الفريق وأعاد للأهلي صورته المعهودة كأحد أعمدة المنافسة المحلية.المدرب من جانبه أثبت قدرة فنية عالية في التعامل مع مجريات البطولة ففي نصف النهائي قدّم الفريق عرضاً استثنائياً بفوزه على القادسية بخماسية تاريخية ليكتب أكبر انتصار في سجل كأس السوبر. وفي النهائي أمام النصر تعامل الجهاز الفني بذكاء مع ظروف المباراة وحافظ على توازن الأداء حتى خطف اللقب عبر ركلات الترجيح.تكامل الأدوار بين الإدارة والجهاز الفني انعكس على اللاعبين الذين لعبوا بروح قتالية عالية وأظهروا التزاماً وانضباطاً واضحين. فالأهلي في هذه النسخة لم يكن مجرد فريق يضم أسماء لامعة بل منظومة متكاملة تسير بخطى ثابتة نحو صناعة موسم استثنائي.الجماهير الأهلاوية رأت في بطولة السوبر استمراراً لمسيرة ذهبية، واعتبرتها دليلاً على أن الفريق عاد ليكون منافساً دائماً على البطولات. فالأهلي اليوم يقدّم نفسه كمنظومة إدارية وفنية متجانسة تعرف ما تريد وتسعى لتحقيقه، لتبقى الرسالة الأبرز أن الاستقرار والقيادة الحكيمة تصنع البطولات.وبهذا التتويج يثبت الأهلي أن ما تحقق ليس مجرد انتصار عابر بل خطوة راسخة على طريق عودة المجد الأخضر إلى منصات التتويج محلياً وقارياً، وأن الإدارة الواعية والمدرب الذكي هما العنوان الأبرز لبطولة السوبر 2025.