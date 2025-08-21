وضعوا أنفسهم أوصياء على الأهلي وهم لم يتجاوزوا سن الوصاية.. شيء يغبن أليس كذلك؟!يكتبون ويتبادلون الصراخ باسم الحب دون أن يعرفوا أن البراميل الفارغة تحدث ضجيجاً يغضب كل من يسمعها..!أساؤوا للأهلي أكثر مما أفادوه، ومع ذلك لم يجدوا من يقول لهم هذا إزعاج يهدم ولا يبني.ينظرون في العشق والانتماء دون أن يعلموا أن هناك ثوابت لا تمس، فماذا بقي في جراب الحاوي؟!خطفوا واختطفوا جزءاً كبيراً من إعلام الأهلي، وباتوا جزءاً من صراخهم مكرهاً أخاك لا بطل..!سألت عدداً من المنضوين تحت كنفهم، فقالوا بصراحة نخاف من مكايدهم، فقلت من خاف سلم يا شباب المرحلة..!أنا لا ألغي أهمية رأي الجمهور، لكن ضد من يقلّون الأدب، فهؤلاء ينبغي أن لا نحسبهم على جمهور فاعل شكّل علامة تميّز في المدرجات.النقد مهم إذا أُريد به الإصلاح، لكن نقد المؤامرات والسمسرة والتربيطات لا مكان له في الأهلي وغير الأهلي.لا أروق لهم ولا يروقون لي، وربما أنا السبب؛ لأنني أرفض ممارساتهم وتجاوزاتهم وحيلهم.لست مستعداً أن أتنازل عن مبادئ غرسها فينا الروّاد من أجل أن انضم إلى من يبثون مكايدهم تحت مسميات لها شكل واحد وتوجه واحد.بعضهم بعد أن فقدوا اتجاه البوصلة حاولوا أن يعودوا إلى (اتجاه الأهلي)، فضاقت عليهم الطرقات، وفضلوا الابتعاد، لكن بعد ايه يا زمن؟• ومضة:«الحياة سباقُ خيلٍ.. البعض فيه فرسان، والبعض الآخر: خيل».‏- أليكس غراتشيف