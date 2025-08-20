تترقب الجماهير الرياضية موسماً جديداً مليئاً بالإثارة والتحديات، وفي قلب هذا المشهد يقف نادي الاتحاد، أحد أعرق الأندية وأكثرها جماهيرية في المملكة والعالم العربي، وهو يعيش مرحلة مفصلية تتطلب إعادة بناء شاملة تواكب طموحات جماهيره العريضة وتعيده إلى مكانته الطبيعية بين كبار القارة الآسيوية.لقد شكّل خروج الاتحاد من بطولة السوبر السعودي خالي الوفاض صدمة كبرى لأنصاره، بعدما تبخرت فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية التي حلمت بها الجماهير طويلاً. لم تكن هذه الخسارة مجرد محطة عابرة في مسيرة الفريق، بل جاءت لتكشف قصوراً واضحاً في الجاهزية الفنية والعناصرية، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى وقفة مراجعة شاملة تبدأ من الجهاز الفني، مروراً بالمحترفين الأجانب، وصولاً إلى العناصر المحلية التي لم تتمكن من تقديم الإضافة المرجوة.على الصعيد الفني، تبدو الحاجة ملحّة للتعاقد مع مدرب جديد يمتلك فكراً تكتيكياً متطوراً، قادراً على إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوط العالية، إضافةً إلى صناعة الانضباط داخل الفريق وإعادة الروح التنافسية التي عُرف بها العميد عبر تاريخه الطويل. أما على مستوى الصفقات الأجنبية، فإن الجماهير لا تزال تنتظر أسماء بارزة ذات جودة عالية، قادرة على إحداث الفارق داخل المستطيل الأخضر، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، بما يمنح الفريق القدرة على المنافسة الجادة في البطولات المحلية والقارية.إدارياً، يقف الاتحاد أمام تحدٍّ لا يقل أهمية عن الجانب الفني، وهو تحقيق الاستقرار المالي والتنظيمي الذي يُعد ركيزة أساسية لبناء مشروع بطل حقيقي. وهنا تبرز أهمية الدعم الاستراتيجي من صندوق الاستثمارات العامة والشركاء الداعمين للنادي، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وخطط طويلة المدى تُمكّن النادي من العودة إلى منصات التتويج، وتعزز مكانته واجهةً مشرفةً للرياضة السعودية.وبين صعوبة التحديات وضخامة الطموحات، يبقى الأمل حاضراً بأن يشكّل الموسم الجديد نقطة تحول فارقة في مسيرة العميد، تُعيد البسمة إلى وجوه جماهيره الوفية، وتفتح صفحة جديدة من الإنجازات التي تليق بتاريخ الاتحاد العريق وطموحات عشّاقه، ليعود الفريق إلى موقعه الطبيعي منافساً شرساً على كل البطولات.