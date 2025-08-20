• أعلم يقيناً أن مشكلة الأهلي داخلية ولا يوجد أبداً غير ذلك.
• هناك من يسوق الوهم على جمهور الأهلي بأن هناك أعداء للأهلي يسعون إلى تعطيله وإفساد صفقاته.
• وهناك بكل أسف من يتبنى هذا الخطاب ويكرس له دون أن يوضح لنا من هذا العدو.
• من يسعى إلى تعطيل الأهلي أهلاويين بسعيهم على ضرب العلاقة بين ماتياس والشركة والتكريس على إذكاء روح الفتنة في معسكر الفريق بأسلوب فيه بعض الإعلاميين أذرعة لهم وليس للأهلي.
• أصلحوا حالكم قبل أن تبحثوا عن إصلاح الآخرين.
(2)
• فوضى الانتخابات في الأهلي سببها جمعية الأهلي الضعيفة بل غير الموجودة.
• فهل مثل هذا بسبب عدو وهمي أو بسبب الأهلاويين.
• سؤال أطرحه على من يعنيهم أمر الأهلي.
أما المأزومون فينبغي اجتثاهم ولو بعصا القرار.
(3)
• الناس كالكتب، شخص تقرأه شهرا، وآخر شهرين، وثالث تفهمه بعد عام، وهناك من لا تجد ضرورة لقراءته أبدا.
- ميخائيل جفانيتسكي
ومضة:
لا ترمي المزحة على كل جالس
ترا نفوس الناس ما هي سويّه
احفظ لسانك لا دخلت المجالس
ما كل من قابلت «تصبح خويّه».
• هناك من يسوق الوهم على جمهور الأهلي بأن هناك أعداء للأهلي يسعون إلى تعطيله وإفساد صفقاته.
• وهناك بكل أسف من يتبنى هذا الخطاب ويكرس له دون أن يوضح لنا من هذا العدو.
• من يسعى إلى تعطيل الأهلي أهلاويين بسعيهم على ضرب العلاقة بين ماتياس والشركة والتكريس على إذكاء روح الفتنة في معسكر الفريق بأسلوب فيه بعض الإعلاميين أذرعة لهم وليس للأهلي.
• أصلحوا حالكم قبل أن تبحثوا عن إصلاح الآخرين.
(2)
• فوضى الانتخابات في الأهلي سببها جمعية الأهلي الضعيفة بل غير الموجودة.
• فهل مثل هذا بسبب عدو وهمي أو بسبب الأهلاويين.
• سؤال أطرحه على من يعنيهم أمر الأهلي.
أما المأزومون فينبغي اجتثاهم ولو بعصا القرار.
(3)
• الناس كالكتب، شخص تقرأه شهرا، وآخر شهرين، وثالث تفهمه بعد عام، وهناك من لا تجد ضرورة لقراءته أبدا.
- ميخائيل جفانيتسكي
ومضة:
لا ترمي المزحة على كل جالس
ترا نفوس الناس ما هي سويّه
احفظ لسانك لا دخلت المجالس
ما كل من قابلت «تصبح خويّه».
أخبار ذات صلة