• أعلم يقيناً أن مشكلة الأهلي داخلية ولا يوجد أبداً غير ذلك.• هناك من يسوق الوهم على جمهور الأهلي بأن هناك أعداء للأهلي يسعون إلى تعطيله وإفساد صفقاته.• وهناك بكل أسف من يتبنى هذا الخطاب ويكرس له دون أن يوضح لنا من هذا العدو.• من يسعى إلى تعطيل الأهلي أهلاويين بسعيهم على ضرب العلاقة بين ماتياس والشركة والتكريس على إذكاء روح الفتنة في معسكر الفريق بأسلوب فيه بعض الإعلاميين أذرعة لهم وليس للأهلي.• أصلحوا حالكم قبل أن تبحثوا عن إصلاح الآخرين.(2)• فوضى الانتخابات في الأهلي سببها جمعية الأهلي الضعيفة بل غير الموجودة.• فهل مثل هذا بسبب عدو وهمي أو بسبب الأهلاويين.• سؤال أطرحه على من يعنيهم أمر الأهلي.أما المأزومون فينبغي اجتثاهم ولو بعصا القرار.(3)• الناس كالكتب، شخص تقرأه شهرا، وآخر شهرين، وثالث تفهمه بعد عام، وهناك من لا تجد ضرورة لقراءته أبدا.‏- ميخائيل جفانيتسكيومضة:لا ترمي المزحة على كل جالس‏ترا نفوس الناس ما هي سويّه‏احفظ لسانك لا دخلت المجالس‏ما كل من قابلت «تصبح خويّه».