راشمون اسم بوابة في غابة يابانية وقعت فيها أحداث القصة التي تحوّلت في خمسينات القرن الماضي لفيلم، باختصار، تدور أحداث رواية راشومون على النحو التالي: ثلاثة رجال - حطاب، وكاهن، وشخص من عامة الشعب - يحتمون من المطر عند بوابات راشمون المهجورة، يناقشون تحقيقًا حديثًا في جريمة قتل ساموراي. اثنان منهم كانا شاهدين - رأى الكاهن الساموراي وزوجته قبل الجريمة، واكتشف الحطاب مسرح الجريمة، لكن شهاداتهم كانت موجزة. الشهادات الرئيسية هي شهادات لص، وزوجة الساموراي، والساموراي الميت نفسه، يتواصلون معه عبر وسيط روحي. يتفق الجميع على أن اللص خدع الساموراي وزوجته ليرافقاه إلى بستان منعزل، حيث أغمي عليه ثم قيّده، لكن الروايات مختلفة والشهادات متضاربة لما تلا هذا الحدث.يصف «تأثير راشومون» ميل الشهود أو المشاركين في نفس الأحداث إلى تقديم روايات متناقضة بشكل متبادل لما حدث بسبب ذاتية الذاكرة البشرية وقابليتها للخطأ. وليس بسبب الكذب.بأبسط صورة الرواية تتناول ماهو ذاتي وموضوعي بأسلوب فني آسر جعل الفيلم والرواية ومخرجها الياباني «كوروساوا» علامة فنية فارقة في القرن العشرين، وطبعًا انتقل المصطلح لعلم النفس وللعلوم الاجتماعية وكثيرًا ما يتم تصوير تأثير راشمون في دنيا الأعمال بصورة فيل يهجم عليه مجموعة من الأشخاص أحدهم يمسك بخرطومه وآخرين بذيله وقدميه وهكذا، كلهم يتعامل مع الجزء المحدد الذي وصل إليه من الفيل دون التعامل معه ككائن مكتمل قائم بذاته، يُؤكّد هذا الأسلوب السردي على فكرة أن الحقيقة ليست مُطلقة، بل تتشكّل من خلال التحيّزات الشخصية والعواطف والتجارب.كانت هذه التقنية القصصية رائدةً آنذاك، إذ تحدت المفهوم التقليدي للواقع الموضوعي. قدّمت أسلوبًا جديدًا لاستكشاف نفسية الشخصيات وتعقيدات الطبيعة البشرية، حيث لا تكون الحقيقة كيانًا واحدًا ثابتًا، بل هي مجموعة من التجارب الذاتية.يكتسب تأثير راشومون أهميةً أيضًا في الصحافة والإعلام، حيث قد تعرّض وسائل الإعلام المختلفة القصة نفسها بطرقٍ متباينةٍ للغاية، تبعًا لوجهات نظرها أو أجنداتها. وقد أصبح هذا الأمر ذا أهميةٍ خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المعلومات بسرعةٍ وغالبًا ما تكون مُشوّهة، مما يؤدي إلى فهمٍ مُشتّتٍ للواقعهذا التأثير ذكرني بأطول آية في القرآن الكريم، آية المداينة التي تتحدث عن كتابة الدَّيْن صغيرًا كان المبلغ أو كبيرًا، تأثير راشمون في شهادة الشهود ظهر في قوله تعالى (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).تضل وليس تكذب.