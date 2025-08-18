يختبئون خلف أسماء مستعارة، ويتبادلون الأدوار في شتم الآخرين، بل أرى مصطلح الشتيمة أمام سفههم وقلة أدبهم لا يصف حالهم التوصيف الدقيق.لم يسلم من بذآتهم أحد سياسي رياضي مثقف واعظ لاعب رجل دين مسؤول أمير وزير إعلامي، كلهم في سلة الشتامين سواسية.استغلوا حرية موقع (إكس) وخلوه من الرقابة لينفسوا عن أنفسهم المريضة تحت عناوين لا أصل لها في ساحة الوعي.حرام أقرن الوعي بما يقدمونه من قذارة وظلم للأسوياء أن يظلوا ضحايا لمن قل أدبهم وزاد سفههم، فما الحل؟أتفهم أن هناك ذبابا إلكترونيا له رسالة تشبه مسماه، وأفهم أن هناك من يستغل أي حدث ويتسلل من خلاله لنفث سمومه من أعداء الوطن، لكن هذه النوعية مرصودة ولا ثمن لهم عندنا لأنهم أصفار.المؤلم أننا في الإعلام الرياضي سيل من هذه الأسماء يتناوبون على (المنشن) لتوزيع كرمهم الباذخ في الشتائم، وأقول كرما من باب التأكيد على أنه بضدها تعرف الأشياء.يقول فيودور دوستويفسكي: إن الذين يلوون الحقيقة، لكي تناسب أفكارهم، وعقائدهم، لهم أشد الناس حقارة، ودناءة.أخيراً: إحدى المصائب في هذا العالم.. أن يعتقد قليل الأدب أن شخصيته قوية.ومضةمَا قِيـمَةُ النَّاسِ إلاَّ في مَبَادِئِهــمْ!‏لا المَالُ يَبْقَىٰ وَلا الألقَابُ والرُّتَبُ