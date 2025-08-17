• أحب ذاك المكان وأحب أن أكتب له وعنه لعل وعسى أن تجدوا بين أسطري ما يبهج.• كنت أكتب عن حسناء يحبها من يهوى الجمال ويعشقها من يهوى المكان مع أن كل الأماكن تجسد واقعها وتحترم مكانتها.• نمرة التي أحدثكم عنها هي الحسناء التي غنى لها محمد عبده في الأماكن أجمل مقطع.• لا تريد منكم إلا احترام حسنها وجمالها بإنصافها، فهي دانة العرضيات، الدانة التي ترفض المساحيق، فلماذا تسرقون نورها وتعطونه غيرها؟• «كنت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي.. وكل أوراقي تموت».. هكذا قالت لي وأنا أتعاطاها عشقاً من ذاك المطل.• نمرة قالت عن الثلاثاء ما لم يقله محمد الثبيتي في التضاريس، لكنني وعدتها أن أكون صوتها ونبضها، فلي معها أصل وصورة.والليل يعجبُ مني ثُم يسألُنيبوابةُ الريحِ؟ ما بوابةُ الريحِ؟• هي أشياء في داخلي أستدعي من خلالها سؤالاً، أخذتني نمرة إلى إجابة وجدتها هنا:ما ابتسمت الا على شان المصّوروالمصّور، بسمتي ياخذ ثمنها• يقول الكاتب والفيلسوف الروسي ليف تولستوي يا نمرة: لا يمكنك هزيمة الكراهية بالكراهية. وحده الحب يستطيع أن يهزمها. ولهذا دائما أقول «تفرج» يا دانة العرضيات وتعود الطيور للتحليق.• لماذا لا أرى على مدخل نمرة لوحة خضراء «أهلا بكم في نمرة»؟• ومضة:غلاك في قلبي مع الوقت يزداداحساس وشعور وغرام وحكايهفي نظرتي بين البشر مالك اندادويبقى وجودك في حياتي كفايه