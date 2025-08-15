(دعونا نضحك على الدنيا قبل أن تضحك علينا).هذا ليس لأننا أذكياء، بل لأننا جربنا الجدّية واكتشفنا أن بعض الأمور لا تُحل بها، وعلى الأقل عرفنا أن اللعبة خاسرة في معظم الأوقات، فقررنا أن نهزمها على طريقتنا الخاصة (بالقهقهة) حتى ولو كانت مفتعلة !قد يرى البعض السخرية في تحويل الوجع إلى نُكتة أو طُرفة، يضحك عليها المتعبون من الألم. وقد تكون عندما نقف في وجه النار ونصف الجو بأنه جميل ودافئ !هناك سخرية بداخلنا تكفي لمواجهة جدّية هذا العالم، قد لا تكون في معظم الأحوال صادقة، بل كاذبة تُشبه موقف وهدوء العازفين على (سفينة تايتنك) وقت غرقها.وهدوئي حينما اتصلت بي مندوبة تسويق «لفلتر مياه» و(مسكت بي خط) لتقنعني أنه يمنع تساقط الشعر.بعض المواقف يا أصدقاء نسخر منها لأنها فوق قدرة استيعابنا، فيتبدل الجد بها للهزل، وقد نسخر من همومنا، وآلامنا، وحياتنا، لأننا إن لم نفعل، سوف (نفطس) لا محالة.فهذه هي حيلة البقاء على قيد الحياة، والفرح، والأمل.ولأني ممن يسيرون على هذا الطريق في هذه الحياة، فقد أضحك أحياناً على مواقف تجعل الآخرين يبتسمون بقلق منها، وأضحك أيضاً حينما يخبرني أحدهم أن شرب القهوة بعد الساعة 8 مساءً يسرق النوم، لأنه لا يعرف أن (الكافيين) صديقي فأنا أشرب القهوة وعلى الفور أنام.بعض المواقف لا تحتمل إلا السخرية، كأن ترسل لي صديقة مقطعاً عن أهمية النوم المبكر الساعة الثالثة فجراً، أو أن يقنعني أحدهم أن مخدة (بريش نعام) تجلب الأحلام الوردية.وعلى كل حال؛ السخرية ليست هروباً، بل هي طريقة للوقوف في وجه الحياة (بوجه بارد)، وكأنك تقول لها:«اعرف أنكِ تحاولين قتلي، ولكن دعينا نشاهد فيلماً كوميدياً نضحك عليه قليلاً قبل ذلك».فالسخرية لن تعطيك حلولاً، لكنها سوف تمنحك نوعاً من السيادة على ألمك، حتى يتعلّم أنك سيّده فلا يتمادى عليك.وهكذا أضحك على تقلبات الأيام، وأستمتع بسخافات البشر وسخرية القدر، وأتعلّم أن أرتاح بين فصول الجنون، وأجد في الهزل ملاذاً حين يثقل الواقع قلبي.فالابتسامة أحياناً تشرح ما لا تقدر عليه الكلمات، وتجعلني أملك شيئاً من أمري ولو للحظة قصيرة، هذا لأني دائماً أرفض أن أهزم.وعموماً؛ كتبت هذا المقال مساءً على ضوء شمعة، وكان يفترض أن يكون رومانسياً للغاية لكن الكهرباء قد انقطعت بلا سابق إنذار، لذا (تسخروا على خير).