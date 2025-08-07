أؤمن أن في قائمة العشق الأهلاوي من يحق له أن يتحدث كما يريد ولا مشاحة في ذلك، فثمة أسماء هي الأصل في الأهلي، لكن نرى اليوم في المشهد من يبحث لنفسه عن برواز تحت عناوين لا تفاصيل لها، فمتى يعرفون أن للأهلي مدرجاً يحميه.الكيان الذي وزع دمه بين القبائل هو الأهم والمهم عندي، ولا يمكن لمحب مثلي عاش بين كبار القوم في الأهلي أن يرضى بهذا الحال الذي يعيشه الأهلي حال بات فيه الكل يتحدث باسم الأهلي ويناضل باسم الأهلي دون أن يحدد لنا موقفه هل هو مع الخيل أم مع شقراء والتغير في الحالة مجازي.هناك جمهور ينبغي ألا تخطف النجومية منه لصالح من يعتقدون أنهم أوصياء حتى على عشق العشاق.كشفتكم كشوفات جمعية الأهلي العمومية التي أتمنى أن يتم نشر من بقي فيها ومن غادر، فثمة رسوم تدفع تشهد لأصحابها وتكشف حقيقة من سدد ومن هرب ومن يدعي أنه عضو وهو ليس كذلك.سأبحث من خلال الأهلي عن كشوفات الجمعية العمومية وأقدمها لكم لنعرف ونتعرف على الحقيقة من خلال كشف الحقيقة عن من يدعي أنه عضو وهو ليس عضواً، وعندها سنقول بصوت واحد الحمد لله على نعمة الصندوق.هل رأيتم أعضاء جمعية الهلال والنصر والاتحاد؟نعم رأيت مالاً ضخ وفق قائمة ناطقة بالأرقام والأسماء، فماذا عن قائمة الأهلي؟سؤال سهل، لكن الصعوبة تكمن في إجابته المخجلة.أخيراً: «كل شيء مّر بي، علّمني أن لا شيء ثابت، لا حال مستقر ولا بقاء لأحد، كل شيء عبرت من خلاله علّمني أني لله، وأنني إليه راجع».