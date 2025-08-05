حظيت مشاركة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، للجمهور بصورة محادثة نصية تمت بينه وبين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتمد فيها تصميم مطار أبها الدولي، بتفاعل كبير، وتداولها الجمهور على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، للدلالة على الاهتمام الذي يوليه ولي العهد بالمشاريع التنموية الكبرى في مختلف مناطق المملكة، فهذه الرسالة لا تعكس الاهتمام وحسب، بل تبين كذلك سلاسة التواصل وسرعة البت في كل ما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات !وقد سمعت من الأمير تركي بن طلال شخصياً قبل بضع سنوات، أثناء حديث عن مستقبل عسير، أن سمو ولي العهد زار المنطقة زيارات غير معلنة، وتجول معه بالسيارة في شوارع أبها للاطلاع على مواقع المشاريع وأفكار تنفيذها وخطواتها، ومما ذكره الأمير تركي، أنه أمر مساعديه بعدم إحداث أي تغيير في مسار الجولة، سواء بإزالة المطبات أو إصلاح الطرق والأرصفة، حتى يرى سموه الأمور على حقيقتها !برأيي، من أسرار نجاح تنفيذ أفكار ومشاريع الرؤية الطموحة، أنها تنظر إلى الواقع بتجرّد، وتتعامل معه بشفافية وموضوعية دون مبالغة، لذلك يجد المسؤولون في الدولة أنفسهم أمام تحدٍّ لإثبات الذات في مشاريع تنموية محسوبة بدقة، عنوانها الوطن لا الأشخاص !لهذا، يشعر السعوديون اليوم بالمزيد من الثقة والطمأنينة تجاه حاضرهم ومستقبلهم؛ فوعود الرؤية تتحقق، وزمن إنجازها يُختصر، فالسعودية لا تخطو نحو الغد بل تهرول إليه، ورؤية قيادتها تتجسد واقعاً مشهوداً !