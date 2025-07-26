لا يوجد نادٍ في المملكة محصن كنادي الهلال....!!والتحصين الذي أقصده معنيّ بالسرية والكتمان، وهذا نهج نادٍ ودستور إعلام...!!يملك الهلال أسماء متخصصة في نقل الأخبار وفي متابعة الهلال.. لكنها تهتم بكل الأندية وقضاياها، وتجبن أن تعلن مفاوضات أو توقيع أو عن حدوث أزمة في النادي، لأن هناك محاذير وضعت وينبغي التقيد بها......!!!قضية الفتح مع فراس والأهلي أراها قضية مصنوعة بارك خلالها الفتح الانتقال عام (2023) ورفع شكوى عام (2025) وبت فيها الاحتراف، وتبنى هذه القضية إعلام الهلال بتسريبات تجعلني أسأل: كيف وصلوا لتلك الأخبار وهم لم يستطيعوا اختراق ناديهم المفضل بخبر يفرح جمهوره...!!هل كل تلك الأخبار المعنية بقضية الفتح والبريكان والأهلي اجتهادات أم لها أصل ومصدر...أترك التقييم لكم...!!السؤال: لاعب مضى له موسمان مع الأهلي وربما بصدد تجديد لفترة أخرى، كيف ولماذا تأخرت الشكوى إلى اليوم، أليس في هذا شيء يذكرنا بشيء....!!النقاز وقّع مع الأهلي لاعب محترف وظل يطارَد من بعض الأندية باحتجاجات كيدية تضرر منها الأهلي ولم يتضرر اللاعب، ولم نجد من يقول أوقفوا هذا العبث إلا بعد هبوط النادي....!!!البريكان اتفق مع الفتح على شرط جزائي يجيز لأي طرف كسره بالدفع، وهذا ما فعله فراس...!أين المشكلة هنا..؟ أسأل مع أن لجنة الاحتراف أجابت عن كل الأسئلة بقبول الدعوة شكلاً ورفضها موضوعاً....!وفي جانب آخر من جوانب الأخبار، أجد سباقاً محموماً بين الأهلاويين في نشر أخبار ساعة بعد أخرى عن الأهلي، نصفها (نتوقع وفاوض وآخرها فشل)، وفي هذا ما يضع جمهور الأهلي في مواجهة مع شركة الأهلي ....!!لست ضد بحثك عن خبر عزيزي الإعلامي لكن بعض الأخبار لا تخدم النادي...!يقول جيفارا: القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد الكثير أنك سقطت !