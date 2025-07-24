هل يُعد انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي قانونياً؟ ومتى تُعتبر «الظروف القاهرة» مبرراً مشروعاً؟أثار انسحاب نادي الهلال من كأس السوبر السعودي موجة من التساؤلات سواء في الوسط الرياضي أو الإعلامي حول مشروعية القرار وتبعاته القانونية.وهنا يجب التوضيح أن الأنظمة واللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما في معظم اتحادات العالم، تفرّق بين الاعتذار الطوعي وبين الانسحاب بسبب ظرف قاهر.وفقاً للمبادئ القانونية الرياضية، فإن «الظرف القاهر» هو حدث استثنائي وخارج عن الإرادة يجعل من تنفيذ الالتزام (مثل لعب البطولة) أمراً مستحيلاً أو ضاراً بشكل كبير، وتشمل هذه الظروف:• الكوارث الطبيعية.• الحروب أو التهديدات الأمنية.• الأوبئة.• أو جدولة قاهرة تؤدي إلى أضرار صحية مثبتة على اللاعبين.في حالة الهلال، فإن النادي أرجع قراره إلى ضغط غير مسبوق في روزنامة الموسم الماضي، حيث شارك في:• الدوري السعودي.• كأس الملك.• دوري أبطال آسيا.• كأس العالم للأندية 2025.مع تراكم المشاركات يرى الهلال أن الاستمرار في جميع هذه المنافسات يعرّض لاعبيه للإجهاد والإصابات ويؤثر على المصلحة الفنية والصحية للفريق.لكن!!من الناحية القانونية لا تُعد «كثرة المشاركات» سبباً كافياً للانسحاب إلا إذا كانت هناك تقارير طبية معتمدة وتقييمات من اللجنة الفنية أو الطبية في الاتحاد تُثبت أن الاستمرار قد يُلحق ضرراً فعلياً بسلامة اللاعبين أو يخالف العدالة التنافسية.بناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي يملك الحق القانوني في رفض التبرير إذا لم تتوفر الأدلة، ويحق له تطبيق العقوبات المقررة في لائحة المسابقات والانضباط التي قد تشمل:• اعتبار الفريق خاسراً.• غرامة مالية كبيرة.• الحرمان من المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة.إذن، إذا لم يُثبت الهلال وجود ظرف قاهر حقيقي بموجب الأدلة الرسمية، فإن الانسحاب يُعتبر مخالفة صريحة للوائح ويخضع للعقوبات المنصوص عليها، أما إذا ثبت وجود الضرر الفني والطبي بشهادة اللجان المختصة فقد يُعامل الأمر كـ«ظرف قاهر» يُخفّف من حدة العقوبة أو يبرّر الموقف.هل تُدار البطولات بالمعايير.. أم بالمحاباة؟أثار إعلان مشاركة النادي الأهلي بديلاً عن انسحاب الهلال جدلاً واسعاً، خاصة بعد حرمان القادسية من التأهل المباشر، كما تنُص عليه الأنظمة واللوائح.المشكلة ليست في مشاركة الأهلي بحد ذاتها، بل في غياب الشفافية والوضوح في آلية تطبيق الأنظمة، لذلك كان من الأجدر بالاتحاد السعودي أن يُصدر بياناً تفصيلياً يوضح سبب الدعوة والأسباب القاهرة التي كانت خلف انسحاب الهلال من بطولة رسمية.العدالة الرياضية لا تُبنى على التفضيلات بل على مبدأ الشفافية والعدالة، لذا فإن ما حدث مع القادسية يستحق إعادة نظر ويستدعي من الاتحاد السعودي توضيحاً رسمياً يحفظ نزاهة المنافسات ويطمئن الشارع الرياضي.الكرة الآن في ملعب الاتحاد السعودي، إما تفسير رسمي مقنع.. أو اعتراف بأن هناك مجاملات، وأن الهلال أصبح فوق القانون، كما قال بعض المغردين!