الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو يعني في أقل تقدير الحصول على غذاء كافٍ ومناسب من حيث الكمية والنوع، وهو ما يمكن وصفه أيضاً بأنه الحق في التغذية المناسبة ثقافياً، التي يحتاجها الشخص ليعيش حياة صحية ونشطة، مُعترفٌ به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، ومُكرسٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. ومع ذلك، لم يكن هذا المفهوم حاضراً في صناعة السياسات الدولية.بل والأشد غرابة أنه في عام 2021، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل الدولتين الوحيدتين اللتين صوّتتا ضد مسودة لجنة الأمم المتحدة التي أكدت على حق الغذاء كحق من حقوق الإنسان.الآن في عام 2025 عرفنا السبب.عدم توقيع إسرائيل على المسودة كان علامة على نيتها وعزمها على صنع وإقامة الإبادة الجماعية الطويلة التي نشهدها في غزة.في الحركات الاستعمارية لا يكتفون بالقصف والقتل على الأرض، بل يجوعون سكان البلاد الأصليين حتى الموت. لقد كان هذا هو تاريخ الاستعمار مراراً وتكراراً، حيث جوّع الملايين في البنغال، والملايين في الأمريكتين، والملايين في أفريقيا.التجويع أسوأ من القتل؛ لأنه يقتلك في مستوى أعلى من الوجود. إنه يقتلك ثقافياً.لأن إطعام الناس جزء من التكوين الأخلاقي والثقافي للبشر.تقول وزارة الصحة في غزة: «أعداد غير مسبوقة من الجوعى من جميع الأعمار يصلون إلى أقسام الطوارئ في حالة من الإرهاق الشديد والتعب. نحذّر من أن المئات ممن ذبلت أجسادهم سيواجهون موتاً محققاً بسبب الجوع وتجاوز قدرة أجسادهم على التحمّل».