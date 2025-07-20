تأتي مرحلة وتذهب أخرى وما زال الأهلي متمسكا بعادته التي لا يمكن أن يستنسخها منه أي نادٍ، فهو أي الأهلي ينافس نفسه في هذه الميزة، وأقول ميزة مدح في صيغة نقد....!!كل الأندية وقعت مع لاعبين بما فيها أندية أقل مالاً من الأهلي وهذا ملاحظ أمامنا وبطل النخبة متمسك بعاداته وتقاليده دون أن نعلم متى يتخلى الأهلي عن هذا الإرث السلبي....!!من نخاطب في ظل عدم وجود رئيس تنفيذي ومدير رياضي...؟فهذا الفراغ دفع ثمنه النادي كون الصلاحيات في هذا الملف تراتبية رأس الحربة فيها الرئيس التنفيذي....؟؟طبيعي أن تكون هناك بدائل وطبيعي أن هناك صلاحيات لآخرين لكن لم نسمع جعجعة ولن نرى طحناً والتعديل مجازي لكن حتى أكون دقيقاً في طرحي هناك تسريبات وبث يومي عن أخبار محبطة مصدرها واحد، ومتلقفو هذه التسريبات أشخاص يهمهم الأهلي لكنهم أصبحوا أداة دون أن يعرفوا أنهم كذلك....!!المهم عندي أن نفضل الوقوف مع النادي، وأن ننتقد وفق ما نراه أو نعلمه لكي نكون أمناء مع عشقنا الذي أتعبته خيانات الماضي ...!ما هي خبرات عبدالله الضو حتى توكل له ملفات أكبر من خبراته؟ ومن هو (التشادي) الذي يُحكى عنه في المعسكر...؟؟ثم أتمنى أن تكون هناك إيضاحات لكل الأسئلة لأن الصمت يجعل كرة الثلج تكبر وتكبر والجمهور جاهز لتلقف أي معلومة طالما أصحاب القرار في صمت مطبق...!!ننتظر إعلان الصفقات مع أنني أشك (فهذا الأهلي وعادته)....!الوقت يمضي والجمهور قلق وبطل النخبة يستاهل الاهتمام يا شركتنا المحترمة....!!كان يفترض من بدري إنهاء الملفات حسب أهميتها....!!أحترم الضو لكن لا يمكن أن يؤدي أدواراً أكبر من إمكاناته.....!!!!ومضة:شفت الجبل يومه من الريح ما مال؟‏هذا شعوري صوب هرج الحثالة.