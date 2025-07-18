اسمحوا لي أن أفتح نافذة هذا المقال، لا ليدخل الهواء، بل لتخرج بنات أفكاري الحبيبات في جولة حول العالم.فمنذ الصباح وأنا أعيش حالة غريبة، بين قهوة «بردت» قبل أن أشربها، ومجموعة أوراق وفوضى غير مقبولة على مكتبي الصغير.مع إني استيقظت اليوم منزعجة من صوت المنبه الذي تربطني به علاقة عداوة قديمة جداً.ولكني ورغم هذا قررت أن أكون إنسانة إيجابية ومُنتجة وأبدأ يومي بنشاط -وهذا لا يحدث كثيراً.المُهم فتحت هاتفي الصامت وعبثت فيه قليلاً، وقرأت من الأخبار «ما يسد النفس»، ومن الرسائل ما يُبهج وما يغم.ثم وقع نظري «الله يقويه» على خبر يقول: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن اكتشاف كوكب غامض يشبه «الأرض العملاقة» ويعرف باسم «TOI-1846 b» ويبعث إشارات متكررة من على بعد 154 سنة ضوئية.وأوضحت الوكالة أن حجم هذا الكوكب يبلغ ضعف حجم الأرض وكتلته 4 أضعافها.وطبعاً كعادتي أول ما قرأت هذا الخبر قررت أن أرتب شنطتي و«أهج» لأني بصراحة مليت من كوكب الأرض هذا.وإذا كان الكوكب الجديد يرسل إشارات، فأغلب الظن أنه سوف يرسل لنا إشارة تقول: «يا معشر البشر، فكوني شركم».وعلى طاري الكواكب والأجرام السماوية اسمحوا لي أن «أهايط» عليكم قليلاً وأخبركم أنني أملك «نجمة في السماء» مكتوبة باسمي، وقد وصلني «صك ملكيتها» هدية من أحد القطاعات السكنية مشكورين، وليتهم جعلوها على الأرض لنتفاوض في قيمتها، ولكن مثلما يقول المثل: «نجمة في اليد ولا عشر على الورقة».وعموماً اطمئنوا؛ فبين تقلباتي الذهنية والمزاجية قررت أن أبقى على كوكب الأرض، فلا خطة للهروب في الوقت الحالي.ثم من قال إنني أحتاج فعلاً إلى كوكب جديد؟ أنا كل يوم أتنقل في «مُخي» بين المريخ وزُحل دون تأشيرة.والحقيقة أخشى أن أشد الرحال إلى هُناك فأجد نفس الوجوه لبعض الأشخاص الذين لم أتحمّل وجودهم على الأرض حتى يلحقون بي إلى هناك «فأبلش» بعمري.وعلى أي حال؛ سأبقى في «محطاتي»، أرتشف قهوتي على مهل، وأتجاهل العالم كما لو كنت في مجرة خاصة بي وحدي ولا يدخلها إلا من يفهم صمتي.وسأواصل الكتابة والسفر داخلياً بين أفكاري المبعثرة، فالحياة على هذا الكوكب رغم عبثها، ما زالت تحتمل بعض السعادة، وبعض الأمل، وبعض الأشخاص الذين يملؤون حياتنا بهجة.وإلى أن تفتح أبواب المجرة؛ سأكتفي بفتح نوافذ قلبي لمن يستحق، ومن يستحق فقط.وعلى الطاري؛ يكفيني إني إلى الآن ما خلصت مشاوير الأرض.