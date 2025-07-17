يمطرون الأندية بحضارتهم، لا يفرقون بين جملة وأخرى، فمتى ما قال مشرف القروب كلمته يتقاطرون وكأنهم في طابور الصباح.وإن رددت عباراتهم لهم مع تغيير طفيف في المضمون تتغير ملامحهم في البرامج وعباراتهم عبر منشوراتهم، والشتم سيد الموقف.الهلال لا يريد إعلاماً يهاجم الوزارة والاتحاد والأندية، ولا إعلاماً يعطيه أكثر من غيره بقدر ما يريد إعلاماً يحترم المرجعية، وينزل الناس في منازلها.عابر طريق قال عبارة مع خالد العليان صنعوا منها أزمة استغلها إعلام آخر يحب اللعب في مثل هذه المناطق، وولّعوها ناراً، والقائل أقل ما يجب أن يقال عنه إنه عفوي.«علي بابا» ليس الهلال، ولا الهلال «علي بابا»، لكن ولّعها نصراوي بتغريدة، وهبّوا جماعات وأفراداً.فمنذ أن توج الأهلي بطلاً وإعلامهم لم يتوقف عن فش غله في يلو وصور يلو والعالم بكافة مشاربه يتحدث عن ليلة لونها أخضر، ونحن نمر على غبنهم بكثير من الضحك فمعهم الضحك رد.الهلال لا علاقة له بـ«علي بابا»، بل هذا الإعلام هو الذي يستحق أن نطلق عليه إعلام «علي بابا»، والصفة تتبع الموصوف يا إعلام يا..فاز الهلال شتموا، خسر الهلال شتموا، وهذا لا يمكن ربطه بالهلال الذي مثل غيره تضرّر منهم، وضرر المحب الجاهل أكثر فداحة.رئيس الهلال أنصف الوزارة، وشكر اتحاد القدم، فضاقت عباراتهم عليهم، لاسيما أن كذبة «ذهب وحيداً» أحرجتهم كما أحرجونا مع علي بابا.ارتقوا فالقاع مزدحم..يقول الزميل محمد البكر: «الهلال» ترمومتر الكرة السعودية. إن فاز مشكلة، إن خسر مشكلة، إن شارك مشكلة، إن اعتذر مشكلة. كأن البعض ما عندهم أندية يشجعونها ولا نجوم يتابعونهم. خلكم في أنديتكم وركزوا على أداء إداراتكم كي تلحقوا بعدد بطولات الهلال. أخاف عليكم إن شارك الزعيم في السوبر يخطف الكأس ويخليكم بحسرتكم».المشكلة ليست في الهلال، ولا في الأندية، بل في إعلام أتمنى ألا تكون جزءاً منه.. يا كبير.