في نظرهم لن تكون مخلصاً ولا عاشقاً إلا بعد أن تنضم إلى خططهم وتكتيكاتهم وكذبهم وأشياء أخرى فيها «خذ وهات»، وهذا عمل دنيء لا يشبه الأهلي في شيء، وأتكلم هنا عن من أرهقونا بكلام الهدف منه تسجيل حضور طالما حتى الكذب أصبح له ثمن.«لماذا لا تشتم غالب كتبي مثلنا؟»، «لماذا لا تشاركنا الهاشتاق المعني بطرد فلان وإحضار فلان؟»، «لماذا لا تصطف معنا في التغني بماتياس والانضمام إلى من فضلوه على الأهلي؟»، و«لماذا أنت خارج السرب؟».هم لا يعرفون أنني لا أؤمن بضرب الكيان من أجل أشخاص، هم، وأعني جيل اليوم، لا يعرفون أن الاصطفاف مع لاعب أو مدرب أو إداري أو سمسار ضد النادي خيانة.اعلموا يا رعاكم الله أن استعطاف الجمهور بمحاربة الناس والتحريض عليهم أمر لا يمت للأخلاق والأدبيات الإعلامية بشيء.من يأتي للنادي أنا معه، بشرط أن يعمل ويؤمن أن النقد أهم من الثناء، بشرط أن يكون نقداً وليس سباً وشتماً.اليوم أنضم إلى ركب المطالبين بإنهاء ملفات الصفقات الأجنبية والمحلية في القدم، مع ضرورة الاهتمام بالفئات السنية التي باتت ملعباً مفتوحاً للسماسرة بسبب سوء الاهتمام وسوء الرقابة.الألعاب المختلفة أعطي المشرف عليها علاء عبدربه الضوء الأخضر بضرورة دعمها محلياً وأجنبياً بلاعبين يعيدون الحياة إلى قرية الأهلي الأولمبية.الإدارة غير الربحية في الأهلي برئاسة صديقي خالد الغامدي لها عامان بالتمام ولا أعلم من هم الأعضاء، وما هي وظيفتهم في النادي، ومن قال لا أعلم فقد أفتى.أعود إلى قدم الأهلي ومعسكره وأسال: لماذا غاب المترجم، ولم يتم إنهاء فراغ الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، ومن هو بديل كامل الموسى؟طبعاً أوجه هذه الأسئلة إلى الأستاذ غالب كتبي وليس رئيس الأهلي، لأنه بصراحة ليس «بن نافل»، وبقية التفاصيل لكم.فهل هذا نقد مفيد أم تسمونه تطبيلاً.النقد أن تبرز السلبيات من أجل تحويلها إلى إيجابيات، ومن لديه تعريف آخر فلينورنا.ومضة:ابتلينا بقوم يعرفون كل شيء إلا عيوبهم.