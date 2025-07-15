• يرون ما لا نرى، ويسمعون ما لا نسمع، مع أنهم معنا على كوكب الأرض، فمن صنع بيننا فوارق قلة يرون أن الهلال لم يخلق مثله في البلاد، و«شوية عيال» أغضبهم واحد قال «علي بابا»، شيء يجيب الضحك في عز التعب، أو الحزن، أو أشياء أخرى لا يعرفها إلا «علي بابا».• اعتذر الهلال عن سوبر هذا العام وهذا كسر للائحة، ولعب باللوائح، وعدم احترام للاتحاد المنظم لهذه البطولة.• اعتذار لا يوجد له مبرر، فهل سيكتفي الاتحاد السعودي بترشيح بديل وغرامة وحرمان الهلال عاماً من أي بطولة «سوبر» يتأهل لها؟ أرى أنها عقوبات لا ترقى إلى مستوى الانسحاب.• كان يجب ألا يُنظر في خطاب الهلال وإصدار القرار إلا بعد أن يعلن الحكم بداية مباراته مع القادسية، وعندها يعتبر منسحباً رسمياً.• صدر الجدول، ووافق الأربعة، وبعدها يعلن الهلال اعتذاره!• صدقوني المبرر ليس الإرهاق، فما بين عبارات هذا المنشور للزميل عبدالكريم الجاسر «سر لا بد أن يظهر».• اقرأوا كلام أبي يزيد فربما تكتشفون السر: «طالما اعتذر ⁧الهلال⁩ رسمياً عن المشاركة في كأس السوبر فالأكيد أن هناك أسباباً أخرى غير الإرهاق.. وهي أسباب منطقية.. لذلك أعتقد أننا يجب أن ندعم القرار الهلالي مهما كان».. كلام عبدالكريم يعطي انطباعاً أن وراء الأكمة ما وراءها!• المهم، ماذا لو صدر بيان من الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفض هذا الاعتذار أو الانسحاب؟• أقول ماذا لو؟.. ولم أقل غيرها.• سمعت كلاماً أن المبرر ليس الإرهاق، وجعلني عبدالكريم بمنشوره أصدق أن السبب «الأسطورة»، ولا تسألوني أي أسطورة.• يقول أرسطو: إذا أردت أن تتجنب النقد، فلا تقل شيئاً، ولا تفعل شيئاً، ولا تكن شيئاً.