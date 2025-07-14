تبقى الأندية الجماهيرية في لعبة كرة القدم لها تأثيرها في الجوانب الإيجابية، وأيضا لها تأثيرها في الجوانب السلبية، والسعي من أجل تعديل تلك الجوانب ودفعها إلى الأمام، في مسابقاتنا الرياضية ربما يكون جمهور نادي النصر هو الأكثر تجسيدا لهذه التفاصيل، ولن أجتر الماضي في هذا الجانب، وسأكتفي بالحديث عن ما يحدث من جمهوره من لحظة إغلاق الستار عن الموسم المنصرم حتى يومنا هذا. وقف الجمهور بكل صدق ووفاء من أجل أن يتغير حال النادي في الموسم القادم، واجهوا الإدارة بكل الأخطاء التي وقعوا فيها بكل صدق، وطلبوا منهم الرحيل أيضا بكل صدق، جعلوا الجميع يشعر أن النصر لديه جمهور يبحث عن الأفضل وعنده القدرة لمنح الفرصة لمن يريد أن يقدم عمل جيداً لهذا الكيان، ما يحدث اليوم من جمهور النصر هو جزء يسير من وفاء هذا المدرج وهم على يقين بأن ما يفعلونه سيجد له تأثيراً وصدى لدى المسؤول، وفي النهاية لعبة كرة القدم تسعى لإسعاد الجمهور وإرضاء شغفهم، لا أظن أن هناك شغفا أهم وأقوى مما نجده عند جمهور النصر، فإذا نجح جمهور النصر في الفترة القادمة عندما تنفذ كل مطالباتهم على مستوى الإدارة والعمل الفني، واستطاعوا أن يضعوا الخطوط العرضية لنجاح مشروع النصر الموسم القادم يكونون بذلك قاموا بدورهم على أكمل وجه.إن انتقاد الإدارة الحالية والسعي لتكوين إدارة جديدة أمر مهم وجزء من مطالبات جمهور النصر، التركيز على تجهيز فريق قوي للمنافسة على بطولات الموسم القادم هاجس يشغل جمهور النصر، لم يعد يستطيع هذا المدرج العظيم أن يرى فريقه يتراجع في كل موسم، هم ينشدون التميز وتحقيق الإنجازات مع قائد الفريق الظاهرة «كريستيانو رونالدو» بعد أن حقق مؤخرا مع منتخب بلاده بطولة مهمة على المستوى القاري، في حال نجح النصر الموسم القادم في حصد البطولات تذكروا أن الفضل يعود بعد الله إلى جمهوره العظيم، وما يفعله في هذا الصيف، بعد أن رفض رفضا قطعيا أن يتركه يسير وحيداً.دمتم بخير،