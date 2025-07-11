كم من يومٍ مرّ بنا ولم ننتبه له؟ كم صباح أشرق علينا ونحن نغلق أعيننا عن نعمٍ لا تُقدَّر بثمن؟ الحقيقة أن أجمل اللحظات في حياة الإنسان ليست دائماً تلك الكبيرة اللافتة، بل هي التي تمر بهدوء، بلا ضجيج.. تلك اللحظات التي تعيشها بكامل صحتك، دون ألمٍ ينهش الجسد، أو همٍّ ينهك القلب، أو سجنٍ يقيد حريتك، أو قيدٍ يمنعك من الحركة.أن تستيقظ صباحاً دون ألم في رأسك أو صدرك، أن تفتح عينيك فترى النور، أن تتحرك بين غرف بيتك، تخرج، تتنقل، تقرر وحدك إلى أين تذهب ومتى تعود.. تلك حرية قد لا يشعر بعظمتها إلا من فقدها. أن تنام ليلك مطمئناً، دون خوفٍ أو جزعٍ، دون إزعاجٍ أو تهديد، هذا ليس أمراً عادياً، بل هو نعمة خفية، لا يلتفت لها كثيرون.صحيح أن المرض، والموت، والفقد، والحزن، كلها أمور حتمية، وسنة من سنن الحياة، لكن الأيام التي تمر دون أن تزورنا تلك المنغصات، ليست مجرد أيام «عادية»، بل هي فرص نادرة يجب أن تُحتَفى بها. كل يوم يمر دون فقد أو وجع أو قلق أو عجز، هو يومٌ عظيمٌ، ونعمةٌ تستحق الحمد، تستحق السعادة، وتستحق أن تُعاش.لكنّ التحدي الحقيقي ليس فقط في امتلاك هذه اللحظات، بل في أن ننتبه لها، أن نُدرك قيمتها ونحن نعيشها، لا بعد أن نفقدها. أن تستمتع بكوب القهوة الصباحي، بصوت من تحب، بلحظة صمتٍ هادئة، بنسمة تمرّ على وجهك، هذه مهارة لا يجيدها إلا القليل.لا تُرهق قلبك بما لم يأتِ، ولا تكدّ ذهنك في الغد حتى يفقد طعمه اليوم. التفكير العميق في المستقبل، سواء كان دراسة، وظيفة، أو مشروع حياة، إذا طغى على جمال اللحظة، فإنه يسرق منك الحاضر.. وقد لا يضمن لك المستقبل.عِش اللحظة.. بكل ما فيها. تجاهل السمّين في حياتك، أولئك الذين ينفثون إحباطهم كلما تكلموا. تجنب المثبطين، وتجنّب الحديث معهم عن أحلامك.. لا تعطهم مفاتيح روحك.انظر إلى المستقبل بعينٍ ترى الأمل، لا بعينٍ تَحصي العراقيل. ففي كل موقف، مهما بدا عادياً، تكمن فرصة.. فرصة لأن تتألق، لأن تُبدع، لأن تنجح. فالكفاءة تُبنى، والرزق يُقسَم، وما بينهما طريقٌ لا يُقطع إلا بروحٍ ممتلئة بالثقة.كل لحظة تعيشها -دون وجع، دون قيد، دون حزن- هي حياة صغيرة كاملة، فلا تجعلها تمرّ مرور العابرين.. بل عِشها كما لو أنها اللحظة الوحيدة التي تملكها؛ لأنها -في الحقيقة- كذلك.