لا أحب التكرار ولا البحث عن انتصار شخصي لكن في بعض القضايا (قف دون رأيك) وبقية الجهاد في الحياة اتركوه للمناضل عن الكلمة وحقوقها الزميل دباس الدوسري.قلت يا دباس نصاً حملة تضليل قادها إعلام الهلال ومن يسير في ركبه ضد الوزارة واتحاد الكرة تحت عنوان (تركوك وحيداً يا هلال)، وهذه كذبة كشفتها مواقف تذكر وتشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخرها السماح بالتسجيل في غير موعده.كلام جاءت ردود الصخب عليه خارج نطاق (المنطق)، بمعنى أن الردود خلت من الموضوعية وبعضها شطح أصحابها ونطحوا!ووسط هذا الصخب عدت إلى تصريحات رئيس الهلال فهد بن نافل بعد خروج الهلال ووجدت فيها ما ينصف الوزارة والاتحاد فقلت: رئيسكم أنصفني وأحرجكم مع المرجعية الرياضية فماذا أنتم قائلون؟أما الطرف الآخر في معادلة (الشطح) الأخرى يا دباس فكان سعود الصرامي عفا الله عنه بطلها حينما قال إنه صرف على الأهلي ثلاثة مليارات دون أن يحدد نوعية العملة ريال أم دولار أم يورو.. فحاولت صدقاً أن أجد له مخرجاً ولم أستطع.. لكنني ذكرته بهذا الكلام لعل الذكرى تنفعه!كتبت عنه وله يا دباس هكذا: سعود بن عبدالعزيز الصرامي قال صوتاً وصورة إن دوري روشن خسر الموسم قبل الماضي عشرة ملايين مشجع أهلاوي بسبب هبوط الأهلي.‏• وحينما نعمل دمجاً بين كل هذه الأقوال أجد نفسي أمام حالة تجعلني أسأل من فيهم الشخصية الواقعية.‏• مثل هذه (الفنتازيا) ربما تثير القلق عند الجمهور الرياضي، لكن عند المهتمين بالمسرح والفنون تعتبر أمراً طبيعياً، فيها من السريالية ما يشكل اللوحة ومعها تظهر حقيقة الأشياء.