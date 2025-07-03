في زمنٍ يزدحم بالأسماء، قلّما يصنع أحدهم فرقًا حقيقيًّا. لكن خالد الفيصل لم يكن اسمًا عابرًا، بل كان حضورًا لا يُشبه سواه.حين يُذكر الشعر، يحضر خالد الفيصل.وحين يُتناول الفن السعودي، تتقدّم تجربته.وحين يُناقش الفكر الإداري في المملكة، يُستشهد بمسيرته.هو رجلٌ صنع ثلاثة مسارات، ونجح فيها جميعًا:شاعرٌ جدّد القصيدة، إداريٌّ أعاد تعريف المنصب، ومفكّرٌ عزّز مكانة الإنسان.لم يكن الشعر عنده ترفًا، بل كان موقفًا.ولم تكن الإدارة سلطة، بل مسؤولية.ولم يكن الفن لوحةً تُعلّق، بل رسالة تُنقش في الذائقة.في عسير، طوّع الجغرافيا لتُغني الإنسان.وفي مكة، جعل من التنمية نموذجًا لا استثناء.وفي القصيدة، أعاد للكلمة احترامها، وللذوق مكانته.خالد الفيصل ليس امتدادًا لأحد، بل بدأ من حيث انتهى غيره، وصنع لنفسه أسلوبًا وهوية وموقفًا.لم يُساوم على مبادئه، ولم يتنازل عن ذائقته، ولم يكتب ليسمع، بل كتب ليُهذب.هو الذي جمع بين القول والفعل، بين الذوق والحزم، بين المنصب والشعر، دون أن يختلّ ميزانه.ولأنه كذلك، فهو لا يغيب ولا يُغاب عنه.لا ينتظر الأضواء.. بل هو الضوء.ولا يستجدي المديح؛ لأن إنجازه يفرض الاحترام.خالد الفيصل هو ذاكرة حية،وصوتٌ لا يهدأ،ورمزٌ لا يُنسى؛ لأنه لم يتوقف عن التأثير.Naser Aldajani@