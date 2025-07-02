- تتبعثر الأحرف والكلمات أمام ما قدمه الزعيم أمام السيتي. في ذلك الصباح الجميل الرائع، الهلال سجل حضوراً لا يسجله إلا الأبطال، مشروع كرة القدم ليس مشروعَ جلْب نجوم كرة القدم السعودية، بل مشروعاً تجاوز ذلك بكثير. العالم كله شاهد الهلال أمام الريال والسيتي والمتعة والإبهار في كرة القدم التي قدمها، ويتغلب على بطل أوروبا. لاعبو ( السيتي) غير مصدقين أنهم يخسرون بهذا الشكل وبهذه النتيجة الثقيلة، كل هدف يسجله الهلال كان يمثل صدمة لهم، حاولوا العودة لكن إصرار وروح الزعيم كانت الأقوي لتقول لهم عفواً زمن الحضور للمشاركة انتهى، والآن نحن في زمن البحث عن البطولات والإنجازات، وليس هناك مستحيل، نحن أبطال آسيا وقادرون على الفوز على بطل أوروبا والوصول للنهائي هو هدفنا القادم.- (الزعيم) التغير الجذري الذي حصل له في فترة قصيرة، ويظهر بصورة لا أحد يتخيلها، الكثير توقع أن يخرج الهلال بأقل الخسائر أمام السيتي في ظل الغيابات والنقص، لكن تجلّت روح وحماس وإصرار لاعبي الهلال، الذين قدّموا كرةً أمتعت كل مَن تابع اللقاء، وأثبت الهلال أنه لا يوجد مستحيل أمام السعودي، الذي يستطيع أن يتجاوز كل التحديات والصعوبات.- (الهلال) قدم ملحمة وقصة في أمريكا لا يقدمها إلا الكبار، ليؤكد أن مشروع كرة القدم السعودية الذي صنعه الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية يحقق نجاحاً منقطع النظير، وأن القادم أجمل كثيراً.⁠- مدرب الهلال (إنزاغي) نرفع له (العقال) قدّم لنا الهلال بصورة لم نتخيلها خلال فترة لا تتجاوز (6) أيام ونجح في توظيف إمكانات اللاعبين بهذه الصورة الرائعة، واستطاع أن يُظهر الوجه الجميل والحقيقي للكرة السعودية.- (الهلال) ليس مجرد رقم ظهر في بطولة أندية العالم، هو أظهر قيمة مشروع كرة القدم السعودية الذي أكد للعالم أن الدوري السعودي هو من أقوى الدوريات في العالم.- (الهلال) نعم الحلم تجاوز كل القارات، وأصبح قريباً من بطولة أندية العالم لِمَ لا؟ قد يصبح الحلم حقيقة، وفي كثير من المناسبات أثبت (السعودي) ليس هناك مستحيل، هناك قائد يدعمنا ومنحنا كل ما نحتاجه للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة أن تتحقق.- نعم سنحقق المستحيل، وسنفوز على فلومينسي البرازيلي، نحتاج فقط الاستمرار بنفس الروح والطموح. كم أنت ممتع يا هلال، ننتظر لقاء يوم الجمعة القادم، وسنفرح بالوصول إلى نصف نهائي بطولة أندية العالم.(صباحك جميل مثال جمال وروح الهلال).