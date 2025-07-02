نادي الهلال منتج الفكر الرياضي الحديث، ولهذا كان فوزه على نادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية فرحة تمددت على أرجاء الوطن، وفي ذلك الفوز إظهار لقوة الفكرة التي تم تبنيها كسياسة رياضية تستهدف إظهار تعدد القوى الناعمة التي تتمتع بها البلاد على مستويات مختلفة من القوى، وهي الفكرة التي أظهرت نجاحها في أكبر اختبار يمكن المراهنة عليه، وبلوغ نادي الهلال ربع نهائي كأس العالم للأندية هو التأكيد لنجاح الخطوات المتلاحقة في إثبات أن البلد إذا فكرت أنجزت من خلال توفير كل المقومات المؤدية للنجاح، وإن كانت الأخبار المتوالية السابقة عن صفقات التعاقد مع أمهر لاعبي العالم محل استهجان أو استغراب، إلا أن ظهور نادي الهلال بتلك الصورة المذهلة جعلت الأقلام والعقول تستوعب السبب الحقيقي خلف تلك التعاقدات ليس للفت الانتباه الدعائي وإنما للفت الانتباه أن بلادنا تسعى للمقدمة العالمية في كل المجالات.مباراة ليلة البارحة فعلا قضت على حالات التعصب الكروي، فجميع مشجعي الأندية المحلية هتفوا بصوت واحد لنادي الهلال، وهي لقطة جديرة بالاهتمام والتأكيد أن النجاح الباهر يلغي أي تشنج، ويحيل الأصوات مجتمعة إلى هتاف واحد.الآن ومع الظهور المشرف تضخمت الأحلام بمواصلة نادي الهلال في أن يكون الفريق الذي يلعب في المباراة النهائية ولا يمنع الأحلام في أن تصل بالفوز بكأس العالم، وهذا ليس ببعيد ما دامت هناك الرغبة والإمكانية.فرحة البارحة يمكن لها أن تتكرر مرات ومرات، يكفي أننا أثبتنا للعالم أن الأموال المسكوبة في التعاقدات لم تذهب هدرا، وأن تلك الأموال منحت المملكة توهجا كرويا عالميا عاليا.