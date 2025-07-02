النجاح منظومة متكاملة عندما يكون نتيجة فكر وتخطيط استراتيجي وتنفيذ موكل للكوادر التي تجيد تحقيق الأهداف، وتتحدى كل الظروف وتسابق الوقت لتكون النتائج أكبر وأفضل مما هو متوقع.الخبر الذي كان حديث العالم يوم أمس هو صعود صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول، حيث بلغت قيمتها (1.125 تريليون دولار). هذا الخبر كان الأبرز في النشرات الإخبارية الاقتصادية العالمية، وانشغل المحللون بشرح وتفسير الإعصار الذي أحدثه الصندوق خلال فترة قصيرة من إدارته وفق استراتيجية ومعايير الرؤية الوطنية 2030.بالنسبة لغير المتخصصين في الشأن الاقتصادي، وكمواطنين نراقب ما يحدث في وطننا، فإن تفسيرنا للقفزة الهائلة التي حققها الصندوق بسيط ولا يحتاج إلى كثير من البحث عن التفاصيل. الأمر لا يتعدى كونه نجاحاً ضمن منظومة نجاحات في كل الجوانب. قررت الرؤية أننا لن نكون أسرى النفط؛ لأن لدينا الكثير مما يمكننا تحقيقه كمصادر متنوعة للدخل الوطني. كان لدينا صندوق استثمارات لكنه ضيق الرؤية ومحدود الحركة ومتواضع الطموح. كان ضمن منظومة الأداء البطيء الرتيب لبقية الأجهزة خلال الماضي الذي كنا ننظر فيه بانبهار لإنجازات الآخرين ولا نبحث عن طاقاتنا الكامنة لأجل تفعيلها.ولكن عندما آمنّا بقدراتنا وإمكاناتنا ووضعنا لها رؤية ومستهدفات واضحة، وآليات تنفيذ غير تقليدية بدأت منظومة النجاحات تتحقق وتتوالى بتميز أبهر العالم، وما المستوى الذي وصله صندوق الاستثمارات العامة سوى واحد منها. لقد انتقلنا من زمن الانبهار بالآخرين دون مجاراتهم الى زمن إبهار الآخرين بما ننجزه.