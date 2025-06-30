- ظهر الهلال في أمريكا بشكل مغاير، وخالف كل التوقعات، التي ذهبت بعيداً، وأنه سيكون مجرد ضيف شرف في بطولة أندية العالم. خرج من خرج من البطولة، التي لا يبقى بها إلا الأقوياء، ولا مجال لبقاء الضعفاء في البطولة الأقوى للأندية في العالم. يستمر من يستمر ويخرج من يخرج ويظل الهلال بكبريائه وتاريخه الحافل ليقول أنا موجود وأمثّل السعودية والعرب وآسيا بكل فخر واعتزاز. كان المشهد جميلاً ورائعاً والهلال يتألق أمام ريال مدريد أقوى أندية العالم، ويلعب معه بكل ندية.- ظهر الهلال في أمريكا مع المدرب الإيطالي (إنزاغي)، الذي أعاد لنا (هلال آسيا)، ويعيد لاعبي الهلال إلى روحهم القتالية، ويعيد توهج الحارس (بونو) من جديد، ويكتشف النجم ناصر الدوسري من جديد الذي تألق وظهر بصورة جميلة. كرة القدم إلا تعترف بالأسماء ولا تعترف بالفرص والأداء داخل الملعب، تعترف بالأهداف والبطولات والوصول إلى أعلى نقطة هكذا هو الهلال، هكذا هم نجوم الهلال، سطعوا في بطولة أندية العالم، وأكدوا أن مشروع كرة القدم السعودية ليس مجرد أرقام، بل هو واقع جميل تعيشه بكل تفاصيل روعة كرة القدم.- كان الهلال مختلفاً رغم كل الظروف، وهناك من حاول إحباطه قبل الوصول لأمريكا، بل طالبوا بإبعاده؛ لأنه ليس في أفضل حالاته، لكنْ سالم ورفقاؤه عكسوا كل ذلك، وظهر الهلال بصورة كانت مشرفة للكرة العربية والآسيوية.- نعم الهلال يحتاج الدعم الفترة القادمة ودكة البدلاء تحتاج إلى لاعبين بمستوى الأساسيين، هل يصل الهلال إلى أبعد نقطة، وينجح في إبعاد مانشستر سيتي صاحب التاريخ الحافل في الدوري الإنجليزي وبطولات الأندية الأوروبية؟ لِمَ لا ؟ الهلال مؤهل وقادر بنجومه أن يصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، يحتاج فقط الثقة التي لعب بها أمام ريال مدريد، ويحتاج كيف يتعامل مع المباراة.كل الدعوات والأمنيات أن يعود ممثل الوطن والعرب وآسيا بإنجاز تاريخي له، ومثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، وقادر بإذن الله على تحقيق ذلك.