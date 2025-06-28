..حين يختار كرستيانو رونالدو البقاء، فالمسألة تتجاوز توقيع عقد جديد؛ إنها شهادة أصيلة على مكانٍ استعاد فيه شغفه، ونادٍ أعاد اكتشاف هويته، وصاغ صورته من جديد في عيون العالم.النصر اليوم منصّة يتحدث من خلالها التاريخ وتُبنى عبرها الروايات.ومع هذا الحدث الملهم، تفرض المرحلة قراءة عميقة للداخل. فالفترة السابقة للشركة الربحية ولجنتها التنفيذية بلغت نهايتها، لكن تبعاتها تتردد في الأفق، حيث انتقلت الخلافات الشخصية إلى عناوين الصحافة العالمية، وأُلقيت على كاهل النصر مسؤولية خصومات لا ناقة له فيها ولا جمل.المطلوب اليوم تشكيل مجلس ربحي جديد، من نصراويين لا يقايضون العشق بالمصلحة، ولا يستبدلون الولاء بالمنافع. كما أن المؤسسة غير الربحية تحتاج إلى يقظة جديدة، تتجاوز الصمت، وتتحول إلى أداء رقابي يُنقذ صورتها قبل أن يذوب تأثيرها في ظل الأحداث.النصر بحاجة إلى مدير تنفيذي متزن في الرؤية، متناسق مع الأطراف، ومدير رياضي عالمي يُدرك مفاتيح صناعة الإنجاز.. كرة القدم لا تنتظر، والمعسكر على الأبواب، والموسم القادم يُكتب الآن، لا غدًا.النصر لا يحتمل مزيدًا من الانقسام، ولا يليق أن تُستعمل الجماهير كأدوات صراع داخلي، من يمررون المعلومات المضللة ويشوّهون المنظومة من الداخل، يدركون أنهم باتوا مكشوفين، وأن المرحلة القادمة تُدار بمستوى أعلى من الرقابة والشفافية.قبل أن يُطلق الحكم صافرته الأولى، يجب أن يبدأ النصر معركته الحقيقية: تنظيف المسار، وتوحيد الصف، وصناعة التاريخ من جديد.