• وأنت تتصفح إرثهم ستجد نفسك أمام أراء سطحية لا تملك أمامها إلا أن تسأل من سمح لهؤلاء امتهان الإعلام ومنحهم شارة الانطلاق من خلال «بطاقة»؟• هل تتابع عزيزي المسؤول هؤلاء وتراقب ما يكتبونه ويقولونه، أم أن «البطاقة» باتت جزءاً من المشكلة؟• ودي أتعمق في هذه البطاقة وماذا لها وما عليها، لكن أخشى أن يقال لي خرجت عن المسار.• بات دورينا، بل رياضتنا، مضرب مثل على امتداد القارة، فثمة من يأخذه الإبهار إلى ضرورة استنساخ تجربتنا، وثمة من قال بعد سنوات قليلة سترون الدوري السعودي بين التوب تن عالمياً، ولم تبهرني آراؤهم لأنني أعرف ماذا يحدث على أرض الواقع.• معيب أن نملك هذه الثروة الرياضية الهائلة ومخجل أن يحاصر هذا الجمال بسواد من إعلام رياضي كل محتواه «اجلد يا جلاد»، وفكره لا يتجاوز «كلاماً سوقياً» تأذت منه أندية ولجان ومرجعية واتحادات.• خذوا جولة مسائية على البرامج الرياضية عربياً وخليجياً لتسمعوا ماذا يقولون عن دورينا واصغوا جيداً لهم، فمن خلالهم ستدركون أنكم أصغر بكثير من أن تكونوا جزءاً من هذا الجمال.• أنصحكم أن تحيدوا الأندية والمرجعية الرياضية من خصامكم اليومي واقتصروا سبابكم بينكم في معزل عن الأندية.• تأثيركم الذي تدعونه أقل من أن يرتبط برياضة تنهض وتتنامى ودوري فيه من الجمال ما جعله يحوز على الرضا والإعجاب.• النصر جميل لكن هناك من يشوهه، بل ويجعل منه نادياً أسيراً للصراعات،‏مشكلة النصر ليست في المال بل في من يدير المال، أليس كذلك يا حماد العبدلي؟• «أنتم يـ«النصراوية» مشاكلكم ما لها حل».. ‏عبارة قيلت في الشركة وقيلت داخل النادي.. ‏باقي الملعب..هذه الأخيرة لست كاتبها بل غرد بها الزميل محمد الدويش.