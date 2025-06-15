كانت جهود المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» لافتة في موسم الحج هذا العام، حيث أضفت الأنسنة والإحسان على جهود جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن!فالمركز يقف ضمن منظومة الوقاية والرعاية الصحية التي ضمنت موسمًا آمنًا وصحيًّا لملايين الحجاج، فبالإضافة إلى حجم الجهود والأرقام، وكثافة الحملات الرقابية والتفتيشية في نطاق مسؤولياته، يلفت في أداء مركز «وقاء» المنهجية الوقائية التي يعمل بها، والتي تبدأ من الفحص البيطري في المنافذ، ولا تنتهي عند رش نواقل الأمراض أو استكشاف الجراد والنطاطات في الهكتارات المحيطة بالمشاعر المقدسة. إذ يعمل على مسارات متوازية، وإجراءات عملية تكاملية، ضمن المنظومة الصحية الوقائية، ويترجم مفهوم «الصحة الواحدة»!ولعل حملة «وقاء لتطمئن» جسدت سياسة تواصلية واعية؛ سعيًا لرفع منسوب الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم والحاج، وتعزيز علاقة الناس بمفهوم الوقاية، من خلال حماية الأضاحي، وتثقيف المجتمع، وتعزيز مسؤولياته في الأمن الحيوي والصحي!وضمن مفهوم الوقاية الذي تعززه تحولات الرؤية، تعمل المنظومة الصحية والوقائية على استقراء المخاطر واستباق احتمالاتها. وقد قام «وقاء» في موسم الحج بالكشف على أكثر من مليون ومئتي ألف رأس من المواشي، وفسح ما يزيد على مليون ومئتي ألف رأس في سبعة منافذ، وأجرى آلاف الجولات الرقابية والتوعوية، مما يعزز الأثر ويسهم في تضافر جهود نجاح موسم الحج!باختصار.. الوقاية ليست خيرًا من العلاج وحسب، بل هي أساس الاستدامة الصحية، ومفتاح طمأنينة المجتمع!