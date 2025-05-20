مدخل: لا يمكن تحت أي ظرف أن أدخل مع أي زميل في اختلاف لمجرد أنه قال رأياً لم يرق لي.إيضاح: علينا أن نفهم ونتفهم أن الأهلي بطل للنخبة الآسيوية وجاءت هذه البطولة من عمق أزمات كانت تحاصر النادي ولم أنتصر لحظتها لرأي قلته بقدر ما انتصرت للأهلي، وهنا ينتهي كلام أتمنى فهمه.الصورة: تحمل وجوهاً سمحة وأفراحاً على امتداد الوطن جزمت معها أن الوطن أهلاوي.أما بعد: علينا أن نقرأ المشهد جيداً ونعيد قراءته مرة ومرتين وثلاثاً لنصل إلى الحقيقة، أما أن نظل أسيرين لكلام مكرر نشوه فيه الناس تحت ذريعة النقد فهذا (مأخوذ خيره).(2)الأهلي كما هي الثلاثة مملوك للصندوق، وما يقال هنا يقال هناك، تختلف المسميات والعبارات واحدة فمن نصدق.الكل يدعي أن هناك مؤامرة لإسقاط ناديه دون أن نعرف شخوصها.أرجع للأهلي الذي هو (أساس الحكمة في هذا الطرح) وأذكر أنه بطل النخبة الآسيوية فهل كان خلف هذا الإنجاز عمل أم مؤامرة.أفيدوني أثابكم الله.(3)في قضية تصريحات ماتياس وشركة الأهلي هناك من قبل كلام ماتياس وقلل من بيان الأهلي.فهل يحق لنا أن نقول هذه مؤامرة مثلكم.طبعاً لا، لكننا نؤمن أن المفاوضات لها طرق ليس منها الاستقواء بالجمهور، وعليه أعلن انحيازي هنا للأهلي ولا شيء غير الأهلي.«ولا تنسوا تسلموا لي على المؤامرة سلام كثير»..ومضة:توي عرفت إن الأماكن بالأحباب‏ أثر الأماكن دون أحبّة حزينة.