في كل موسم حج، تتألق مكة المكرمة بمشهدها الإيماني والتنظيمي، وتبرز أمانة العاصمة المقدسة كأحد أهم أركان هذا النجاح المتكرر، بما تبذله من جهود ميدانية واسعة النطاق، وخطط تشغيلية محكمة تلامس كل تفاصيل حياة الحاج، بدءاً من النظافة والإصحاح البيئي، مروراً بالبنية التحتية، وانتهاءً بالخدمات البلدية اليومية التي تصنع الفارق في تجربة الحجيج.وقد رفعت الأمانة هذا العام من وتيرة استعداداتها، معززةً حضورها الميداني بطواقم بشرية كبيرة ومعدات متقدمة تغطي المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وتعمل وفق منظومة دقيقة على مدار الساعة. وتضمنت الخطة دعم المراكز البلدية بعدد من المواقع الإضافية والنقاط الخدمية، إلى جانب توزيع المعدات والآليات في المواقع الحيوية لضمان الاستجابة الفورية والفعالة.وفي مشهد يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات ضيوف الرحمن، تولّت الأمانة الإشراف المباشر على نظافة مجازر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي؛ بهدف تسهيل أداء نسك الهدي والفدية، وتوفير بيئة صحية وآمنة داخل المجازر وحولها، مدعومة بفرق ميدانية ومعدات متخصصة وخبرات تشغيلية مدرّبة.كما عززت الأمانة أعمال الإصحاح البيئي بمسح شامل لمواقع انتشار الحشرات والقوارض وتجمعات المياه، مصحوبة برش ميداني وتقييم دوري للمبيدات المستخدمة، في وقت يتزامن فيه موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الكثافة السكانية المؤقتة.وفي محور البنية التحتية، واصلت الأمانة جهودها في تشغيل وصيانة الطرق، والأنفاق، والجسور، وشبكات تصريف السيول، وشبكة الإنارة الممتدة على كامل نطاق مكة والمشاعر، مما يضمن بيئة حضرية جاهزة لاستيعاب ضيوف الرحمن بأمان وسلاسة.ومن الخطوات اللافتة هذا العام، توسيع نطاق لجنة مكافحة الذبح العشوائي لتشمل كامل العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الذبح، والحد من الممارسات غير النظامية التي تؤثر على الصحة العامة والمشهد الحضري للمدينة.وإلى جانب الأدوار التنفيذية، تولي أمانة العاصمة المقدسة جانب التوعية أهمية خاصة، من خلال تنفيذ حملات إعلامية توعوية تستهدف ضيوف الرحمن بعدة لغات، عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لتعزيز الوعي بالإجراءات البلدية والصحية، وتوجيه الحجاج نحو السلوكيات السليمة التي تضمن سلامتهم وسلامة البيئة من حولهم.إن ما تقوم به أمانة العاصمة المقدسة ليس مجرد تنفيذ لمهمات بلدية، بل هو نموذج وطني يعكس تكامل العمل المؤسسي، واستشعار عظمة الزمان والمكان، وتجسيد حيّ لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.وتأتي هذه الجهود ضمن رعاية كريمة ودعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين جعلَا من خدمة الحجيج أولوية وطنية، ووجها بتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية لإنجاح الموسم. ولهذا باتت المملكة أنموذجاً عالمياً يُحتذى به في إدارة الحشود، وحسن الضيافة، والتفوق في كل موسم.