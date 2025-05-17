نعم، الدوري السعودي أصعب من النخبة الآسيوية بنظامها الجديد فنياً وبدنياً ونفسياً، وهذا ليس تقليلاً من حجم بطولة النخبة لأكبر قارات العالم، ولكنه مجرد توضيح لحقيقة غائبة عن بعض المغيبين من هول صدمة وفرحة تحقيق بطولة آسيا.أعيدها مجدداً، نعم الدوري السعودي أصعب من النخبة الآسيوية؛ لأنك تلعب 34 جولة مرهقة جداً، يتواجه من خلالها 18 فريقاً قوياً متقاربة في المستوى، تملك لاعبين أجانب وسعوديين مميزين جداً، ومدربين على مستوى عالٍ، ناهيك عن الضغط الجماهيري والإعلامي طوال الموسم.لذلك تحقيق الدوري يحتاج إلى نفس طويل، واستقرار فني وإداري، وثبات عالٍ في المستوى، وأخيراً عليك أن «تأكل بيدك»، فليس هناك فرصة تدعمك بجدول يضعك في مجموعة ضعيفة أو فرق متواضعة من غرب آسيا، حتى في حال التأهل كما يحدث في بطولة النخبة الآسيوية، التي خدمت الأندية السعودية بلعب نصف النهائي والنهائي في أرضنا وبين جماهيرنا.النسخة الحالية لبطولة النخبة الآسيوية هي الأسهل بالنظام الجديد الذي تتنافس فيه 8 أندية من غرب آسيا في ما بينها، وكذلك 8 أخرى من شرق آسيا، ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملعبه، والنتائج الكبيرة للأندية السعودية ضد أندية غرب وشرق آسيا دليل دامغ على قوة الدوري السعودي.فقط لزيادة التأكيد على صعوبة الدوري السعودي عن غيره من البطولات وخاصة النخبة الآسيوية بنظامها الجديد، دعونا نستعرض أندية غرب آسيا المشاركة في النخبة ونقارنها ببعض الأندية السعودية..(السد القطري، الوصل الإماراتي، استقلال طهران الإيراني، الريان القطري، باختاكور الأوزبكي، برسيبوليس الإيراني، الغرافة القطري، الشرطة العراقي، العين الإماراتي)..(الاتحاد، الهلال، النصر، الأهلي، القادسية، الشباب، الاتفاق، الفتح، التعاون، الرياض، ضمك، الخليج).مع احترامي لأندية غرب آسيا المشاركة في النخبة وبمقارنتها فنياً بالأندية السعودية المذكوره أعلاه.. نقول لها «آستريح».الغرض من المقال هو التوضيح والتأكيد على قوة الدوري السعودي، وعدم التقليل منه فقط لأن الاتحاد هو البطل.فالدوري السعودي لا يقل صعوبة عن الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغيرها من دوريات فئة A.وأخيراً، نجدد المباركة للأهلي لحفظه ماء وجه الرياضة السعودية بالظفر ببطولة آسيا للنخبة بعد مغادرة الهلال والنصر.ونبارك للاتحاد بطل الدوري السعودي الأهم والأقوى خليجياً وعربياً وقارياً وقريباً عالمياً... وللحديث بقية.