سؤال لطيف طرحه أحد الأصدقاء تعليقاً على منتدى حوار المدن العربية - الأوروبية، الذي نظمته أمانة منطقة الرياض في العاصمة السعودية بمشاركة أكثر من ١٠٠ عمدة من المدن العربية والأوروبية !في الحقيقة المدن تتحاور وتتباهى وتترابط بعلاقات حضارية وإنسانية واقتصادية وثقافية، في علاقة ديناميكية قديمة قدم الحضارة، كما وصفها أمين منطقة الرياض سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، تشكلت فيها المدن عبر حوار حضاري امتد لمئات السنين، وهو حوار حي ومستمر يؤثر في تشكيل رؤيتنا لبناء المدن وإدارتها واستدامتها، مضيفاً أن الجغرافيا والتاريخ يشهدان على تأثير تواصل المدن في بعضها البعض، وهذا حقيقي فالتواصل الحضري والحضاري شاهد عبر الزمن على تأثر المجتمعات ببعضها وبالتالي على أنماط الحياة والبناء والمعيشة !اكتسب المنتدى، الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى العالم بمبادرة سعودية تؤكد ريادة المملكة في الإسهام الحضاري العالمي، أهمية كبيرة كونه منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين أكثر من ١٠٠ مدينة ومنظمة عربية وأوروبية لتعزيز التعاون وتطوير الحلول المشتركة للتحديات الحضارية وفهم وتلبية احتياجات المجتمعات المتزايدة والمتغيرة مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمدن التي تعكس إرثها الحضاري والإنساني !اللافت مع تطور وسائل النقل والاتصال، أن تأثر المجتمعات وأنماط الحياة في المدن ببعضها البعض صار متزايداً وأكثر عمقاً، وباتت هناك مشتركات أكثر للتحديات وفرص أفضل للحلول المشتركة وتبادل الخبرات والممارسات حولها، لتكون مدننا أكثر إنسانية وتركيزاً على جودة الحياة وتحقيق المعايير البيئية لتعزيز الاستدامة !ستشهد مدينة مدريد إحدى أقدم المدن الأوروبية النسخة القادمة من المنتدى، وأن تحتضن الرياض المدينة العريقة في قلب نجد النسخة الأولى له دلالة على عمق تاريخ المكان واستمرار أثر إنسانها وتأثيره في مستقبل الإنسانية !