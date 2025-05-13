في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض لتؤكد أن التحالف التاريخي بين البلدين لا يزال ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وتعزيز الأمن العالمي. هذه الزيارة، التي توصف بالتاريخية، لا تمثل مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون المتين المبني على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل أكثر ازدهارًا.لقد عبّرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض عن تطلع الرئيس ترمب لزيارته إلى السعودية ولقائه بقيادتها الرشيدة، مشيرة إلى أن «العصر الذهبي لكل من أمريكا والشرق الأوسط على الأبواب». هذا التصريح يعكس تقدير الإدارة الأمريكية لأهمية الشراكة مع المملكة في ظل ما تشهده من تحولات طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.لقد تلاقت الرؤية السعودية 2030، التي أطلقت لتقود البلاد إلى مستقبل اقتصادي وتنموي غير معتمد على النفط، مع توجهات إدارة ترمب التي أعادت الاعتبار للشراكات التجارية والاستثمارية ذات البُعد الاستراتيجي. وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي بادرت بتوقيع اتفاقيات ضخمة مع الجانب الأمريكي في مجالات الدفاع، التكنولوجيا، الطاقة، والصناعات المتقدمة، في إطار تعزيز التبادل والتكامل الاقتصادي.ولعل ما يميّز هذه الزيارة هو التوافق غير المسبوق بين الرياض وواشنطن في الملفات السياسية والأمنية، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التهديدات في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، وهي قضايا طالما كانت المملكة في طليعة الدول الداعية إلى معالجتها بصرامة وعدالة.ولا يمكننا هنا إغفال أهمية الدور الشخصي للرئيس ترمب في إعادة الزخم للعلاقات الثنائية، فقد أبدى منذ حملته الانتخابية اهتمامًا واضحًا بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الحليفة، وعلى رأسها السعودية، متجاوزًا الخطابات الإعلامية التقليدية، ومتجهًا نحو شراكة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.من الجانب السعودي، فإن الترحيب الكبير بهذه الزيارة يعكس رغبة القيادة في تطوير العلاقة لتصبح أكثر شمولًا واستدامة، بعيدًا عن حسابات التجاذبات السياسية في واشنطن، هي رغبة مبنية على عمق تاريخي للعلاقة بين البلدين وتجارب ناجحة في أصعب الظروف، بدءًا من أزمة الخليج، مرورًا بمكافحة الإرهاب، وليس انتهاءً بمبادرات التنمية والاستثمار.إن زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة تمثل رسالة واضحة بأن واشنطن تدرك تمامًا ثقل الرياض الإقليمي والدولي، وأن التنسيق السعودي-الأمريكي لا يزال يشكل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار العالمي. هي زيارة تحمل آمالًا مشتركة، وتبعث برسائل تطمين لشعوب المنطقة بأن المستقبل يمكن أن يُبنى على الثقة والشراكة، وليس على الفوضى والاضطراب.