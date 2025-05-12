• هي صرخة بل ووسم، وإن زدت قد يحاصرني الحمقى بكلام لا أفهم فيه ولا يمكن أن أستوعبه!• إنجاز الأهلي الكبير أتعبهم، ومن يقول غير ذلك هو منتمٍ لهذا الحزب المتعب!• فرحت حتى كدت أكتب للحياة ولونها بكل اللغات، فنحن وإن بدونا متماسكين، إلا أن عشقنا له ما يميزه، كيف لا ونحن من النخب الرياضية؟• مدرج فخم أسّس من خلاله المهندس بدر تركستاني تشجيعاً فيه من لون الأهلي وصفات كل أهلاوي.• بدر وفرقته الماسية تجاوزوا الحد المسموح به في الإبداع، واحتلوا الريادة، وهذا قطعاً أنهك أصحاب القلوب السوداء!• بدر كلما ألتقيه يحدثني عن تعب بات حافزاً له، وأردد معه «العواصف شديدة والجبل راسي»!• إعلام المدرجات المغبونة أخذ من بدر هدفاً، لكنه هدف -في كل الأحوال- تسلل!• لا يمكن أن يمرر المتعبون للأهلي هذا التفوق النخبوي، ففي كل مرة سيستفزون جمهورهم بخبر وآخر لإيقاف فرح عمّ الوطن، وللأسف هناك جمهور ينساق خلف تلك الأخبار الكاذبة!• يقول علماء النفس:‏ «الأشياء التي تكتمها داخلك، ‏هي من تشكّل شخصيتك في النهاية»، ولعل هذا أكثر شيء أزعجتني معرفته.• هي ورقة من أوراق الحياة كتبت عليها «أحبك يا لون الحياة»، وأترك أحرف العلة لمن أصابه النخبوي في مقتل!