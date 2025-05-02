تُعد مرونة القرارات الحكومية أحد أهم مؤشرات نضج المنظومة الاقتصادية، إذ تمثل الاستجابة الذكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية حجر الأساس في تعزيز استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات. ويأتي قطاع العقار في مقدمة تلك القطاعات الحيوية، باعتباره المرآة العاكسة لنبض الاقتصاد ومحركاً رئيسياً لعجلة الاستثمار، ومؤشراً حقيقياً على مدى تطور البنية التحتية واستقرار السوق.

وفي هذا السياق، تبرز التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء كأحد النماذج البارزة على مرونة القرار الحكومي ورؤيته الاستراتيجية. فقد شملت التعديلات رفع نسبة الرسوم، وإضافة العقارات الشاغرة، وتوحيد المراحل المستهدفة، إلى جانب شمولية استخدامات الأراضي. وهي خطوات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المطورة، وتحفيز تطويرها بما يسهم في سد الفجوة السكنية وتعزيز المعروض العقاري في مختلف المناطق.

إن هذه السياسات المرنة لا تُسهم فقط في معالجة التشوهات السوقية، بل تعكس حرص الدولة على تفعيل أدواتها الاقتصادية بشكل متوازن يراعي مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء. فبفضل هذه التعديلات، يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، وتنشيط السوق العقارية بما يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم القطاعات المرتبطة كالبناء والتشييد والخدمات اللوجستية.

كما أن المرونة في رسم السياسات وتحديثها تعكس إدراكاً عميقاً بضرورة المواءمة بين أهداف رؤية المملكة 2030 ومتطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المدن الكبرى. وهو ما يسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة في استغلال الموارد، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

إن قطاع العقار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي قائم بذاته، بل هو منظومة متكاملة تمسّ جميع شرائح المجتمع، وتُسهم في رسم ملامح المستقبل الحضري للمملكة. ومن هنا، فإن القرارات المتجددة والواعية، كما في نظام رسوم الأراضي البيضاء، تمثل نموذجاً يُحتذى به في الحوكمة الاقتصادية، وتؤكد أن التحديث المستمر ليس خياراً، بل ضرورة لتقدم الأمم.