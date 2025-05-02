• سقط الهلال بشكل غريب وعجيب في ملعب الإنماء، بينما أبهر الأهلي الجميع بمستواه وحضوره وتناغم هذه التشكيلة وأبدع وأطرب، وسقطت دموع بن نافل خلال حديثه لوسائل الإعلام والتي كانت تحكي وتلخص حال ووضع فريقه الذي فقد البطولة المحببة له.• عن ماذا أتحدث وأتحدث؟ عن فريق ظهر بمستوى ضعيف وهزيل في جميع خطوطه؟، مستحيل أن يكون هذا أداء الهلال الذي ظهر بحالة يرثي لها، ماذا حدث للهلال أمام الأهلي؟ وكيف خسر وسقط بهذه السهولة وترك الأهلي يلعب كيفما شاء، منذ بداية الموسم والهلال كان بعيداً عن مستواه الذي قدمه في الموسم الماضي.• ⁠ حسابات (جسيسوس) كانت خاطئة في استمرار بعض اللاعبين، وأخطأ في إبعاد بعض اللاعبين أمثال محمد البريك، (بن نافل والمفرج) يتحملان مسؤولية هذه الخسارة المحبطة للجماهير الهلالية التي خرجت حزينة جداً من ملعب الإنماء، لأنهما منحاه كافة الصلاحيات في إبعاد من يشاء. والتعاقدات غير المدروسة لبعض المحترفين.• ⁠خرجت جماهير الهلال من ملعب الإنماء غير مصدقة وغاضبة، كم هي الكرة غدارة ولا تعطيك مستواك الحقيقي إلا عندما تلعب أمام خصوم أقوياء، هكذا كان الهلال أمام الأهلي وكان أمام الاتحاد والنصر، وظهر ضعيفاً جداً هذا الموسم، خط دفاع هزيل بقيادة المدافع المحترف (كوليبالي) الذي كانت تتوقع جماهير الهلال أن يكون خط الدفاع الأول للفريق لكنه خيب كل التوقعات والآمال، البليهي تفرغ للفلاشات والنجومية السابقة، ونسي أن الكرة لا تعترف إلا بالاستمرارية وأن الهلال فريق لا يعترف إلا بالعطاء داخل الملعب واسألوا النجم الكبير سلمان الفرج لماذا أُبعد من الهلال! وجسيسوس جامل البليهي كثيراً في استمراره مع الفريق رغم تراجع مستواه، وأثر بذلك على مستوى الحارس الكبير بونو الذي تراجع بشكل كبير مع تراجع أداء الفريق بأكمله.• خط وسط الهلال ضائع وتائه وبعيد كلياً عن مستواه ولا نعرف لماذا تراجع مستوى (سافيتش ونيفيز)، وهناك سؤال ما هو مركز (مالكوم)؟ ضائع تائه في الملعب ضاع بين الوسط والهجوم، (جسيسوس) أنت بالتأكيد مدرب كبير وبلغت من العمر السبعين ومستحيل أن نقيمك، وأن نصل لما وصلت إليه، لكن بالتأكيد جماهير الهلال غير راضية كلياً عمّا يقدمه الفريق، الهلال تعود على منصات التتويج وفقد من البطولات هذا الموسم ما فقد، وماذا عن ميتروفيتش؟ المهاجم الذي فقد كثيراً من بريقه وأصبح مهاجماً عادياً وفقد كثيراً من حساسية التهديف، وظل النجم سالم الدوسري في الفريق هو الوحيد المقنع في أداء لاعبي الهلال.• أصدقكم القول الهلال يحتاج إلى غربلة كبيرة وواسعة وإبعاد كثير من نجومه المحترفين لأنهم فقدوا روح الهلال، أداء ضعيف جداً ولا يرتقي إلى طموحات البطل، والإبعاد وجب الآن لكثير من نجومه، والبداية من خط دفاع الهلال الذي أصبح مكشوفاً ضعيفاً هزيلاً.• مهم جداً تصحيح وضع الفريق، تأثُّر رئيس الهلال فهد بن نافل وحزنه الشديد على وضع الفريق، ودموعه التي سقطت أثناء تصريحه رغم محاولات تماسكة إلا أن الضربة كانت قوية وموجعة.• دموع بن نافل كانت هي الأبرز بعد المباراة والتي خرجت من غير إرادته لأنه لم يتعود أن يرى فريقه يترنح وأن يكون ضعيفاً في الملعب غير قادر على مجاراة خصومه، وأن يكون فريقه هو الحلقة الأضعف في المباراة.• الأهلي كشف حال الهلال الذي كان بحاجة للكثير والكثير للفترة القادمة حتى يعود قوياً كما كان ولا مكان للضعفاء في الفريق وإبعاد كثير من لاعبيه لأنهم لا يستحقون تمثيل الفريق.