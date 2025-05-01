في زمنٍ أصبحت فيه الأقوال أكثر من الأفعال، يقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان درساً جديداً للعالم في القيادة الحقيقية والإنسانية، بتبرع سخي وغير مسبوق، بلغ مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار)، من نفقته الخاصة، لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، عبر مبادرة (جود الإسكان).لكن جمال هذا الموقف لا يكمن في الرقم فقط، بل في الرسائل العميقة التي حملها هذا التبرع، والتي تستحق أن نتأملها ونقرأها بعين الإنصاف والإعجاب.أولاً: التبرع السخي...أوسع أبواب العطاء:أن يقدم قائد دولة تبرعاً بهذا الحجم من ماله الخاص فهذا لا يعبر فقط عن كرم فردي، بل عن رؤية قيادية ترى أن المواطن هو جوهر التنمية وغايتها. فحينما يضع القائد من ماله الخاص مليار ريال لدعم السكن الكريم فإنه يؤكد أن علاقة القيادة بالمواطن ليست علاقة سلطة وحكم، بل علاقة أسرة ومسؤولية مشتركة. في هذا التبرع تجسيد حيّ لمفهوم أن المواطن هو المحور الأول لكل مشروع تنموي، وأن كرامته تبدأ من سقف يحميه.ثانياً: إنجاز خلال 12 شهراً...السرعة في خدمة الإنسان:لم يكتفِ الأمير محمد بن سلمان بالتبرع، بل وجّه أن يتم تسليم كافة المشاريع السكنية خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، في تأكيد واضح أن زمن الإنجاز قد حل مكان زمن الانتظار. هذه السرعة تعكس فلسفة قيادية ترى أن لا مجال للمماطلة أو التعثر، ولا مكان لآمال مجمدة خلف أسوار البيروقراطية. المواطن يجب أن يلمس نتائج المبادرات سريعاً، لا أن تبقى وعود التنمية مؤجلة في ملفات لا تنتهي، مما يرسخ ثقافة جديدة عنوانها: السرعة في خدمة الإنسان.ثالثاً: تنفيذ المشاريع عبر شركات وطنية... دعم للاقتصاد المحلي:وحرص سموه على أن تتولى شركات وطنية تنفيذ هذه المشاريع يحمل بُعداً وطنياً بليغاً، إذ يجمع بين خدمة الإنسان وتعزيز الاقتصاد المحلي. فبإسناد المشاريع لشركات وطنية، يتم دعم الكفاءات السعودية، وتوطين الخبرات، وتحفيز قطاع المقاولات ليتبوأ مكانته الطبيعية في النهضة الاقتصادية. إنه توجه يترجم رؤية متكاملة، حيث يسهم التبرع في تسكين المواطن، وينعش في الوقت نفسه دورة الاقتصاد الوطني بفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.رابعاً: تقارير شهرية...الرقابة الصارمة من قلب القيادة:ولأن النجاح لا يصنعه التمويل وحده، بل تصنعه المتابعة الدقيقة، جاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بضرورة رفع تقارير شهرية عن سير العمل. هذا التوجيه يعكس روح قيادة لا تكتفي بإطلاق المبادرات، بل تتابعها وتقيس أثرها وتسائل نتائجها. فكل ريال يجب أن يصرف بحكمة، وكل وحدة سكنية يجب أن تُسلَّم بمعايير محددة وفي توقيت محدد بدقة، مما يجعل المواطن يشعر أن القيادة حاضرة في تفاصيل حياته، ومسؤولة عن تحقيق أحلامه.تبرع الأمير محمد بن سلمان لا يقاس فقط بالمليار ريال، بل بالروح التي تحركت خلفه، وبالنية الصادقة التي ترى أن الكرامة تبدأ من سقف يحمي الإنسان. وفي كل تفصيل من تفاصيل هذه المبادرة من السخاء، إلى السرعة، إلى الوطنية الاقتصادية، إلى الرقابة المستمرة، نقرأ ملامح قائد قرر أن يكون جزءًا من تفاصيل حياة كل مواطن.بمثل هذه المبادرات، لا يُبنى وطن فحسب، بل تُبنى ثقة، ويُزرع انتماء، وتترسخ قناعة أن القيادة ليست منصباً، بل رسالة عطاء لا تتوقف... حينما يصبح القائد جزءاً من أحلام شعبه يتحول الحلم إلى واقع، والأمل إلى بناء، والوطن إلى بيت يسع الجميع.