لن تثقلني القرون العشرة التي جاوزَ عدادها في حساب الأيّام الفوالت البضع أو يزيد، منذ رحيلك يا أبا الوليد، عن القصد إليك اليوم في مضجعك هناك بإشبيلية رحلة تجاذبني فيها الهواجسُ، وتأخذني في كلِّ اتّجاه؛ تجتمعُ وتفترق، تستوحِشُ وتستألِف، تؤمِن وتُنكر، هذا وذاك، شتيتٌ من أضداد، ولميم من مشاعر بعثرَتها سيرتك يا ابن زيدون في خاطري منذ ميلادك في قرطبة عام 394هـ الموافق 1003م، وحتى رحيلك في مطلع شهر رجب من عام 463هـ الذي وافقه يوم الخامس من أبريل عام 1071هـ.. لست آخذًا نفسي بحساب عمرك، وكم قضيت، فحسبي مذهبك منها وقد رثيتها قبل رحيلك بقولك السيّار:ما لي وَلِلدُنيا غُرِرتُ مِنَ المُنىفيها بِبارِقَةِ السَرابِ الخادِعِما إِن أَزالُ أَرومُ شُهدَةَ عاسِلٍأُحمى مُجاجَتَها بِإِبرَةِ لاسِعِمَن مُبلِغٌ عَنّي البِلادَ إِذا نَبَتأَن لَستُ لِلنَّفسِ الأَلوفِ بِباخِعِأَمّا الهَوانُ فَصُنتُ عَنهُ صَفحَةًأَغشى بِها حَدَّ الزَمانِ الشارِعِلكني مرتحل إليك اليوم وقلبي مثقل باللوم والعتاب، إذ لم يحفظ الزمان لك من عمل السياسة، وتدابير الحكم والسلطان والوزارة، إلا لقبًا عابرًا، وصنيعًا لم يسلم من انتياش ولجاج وما بقيت لك في ذاكرة الأيام إلا سيرة حب خَلُد في الخواطر، وصار مصدر إلهام، ومبعث شجى وتَمثُّلٍ، وأروع ما فيه أنّه كان حبًّا جمع بين أديب وأديبة، فامتلأت كراسة الأدب برائق المعنى، وعذب الشعر، وناضح المشاعر الدوافق، مسيلًا من دنٍّ العشق المتلاف.وهنا مكمن عتبي، المتقولب حنقًا وغيظًا منك، وموجدةً، على تلك الحماقة والفهاهة التي أتيت بها، فآذيت وأدميت وأذريتَ بكلِّ ما صنعت من رقائق، ووشَّيتْ من نسيج!لا تُقطِّب حاجبيك من تحت قبرك دهشة، فلستُ على عجلة من أمرى في عتابك، لكني في حاجة إلى أن أرتحل معك إلى قرطبة، حيث ولادة بنت المستكفي، فكل شيء قبلها كان إرهاصًا، وكل أمر بعدها صار ندمًا. فانظر إلى المبتدأ منك كيف كان خضلًا رطيبًا بلِيْلًا بالأمنيات، وأنت تنشد لها:إِلَيكِ مِنَ الأَنامِ غَدا ارتِياحيوَأَنتِ عَلى الزَمانِ مَدى اقتِراحيوَما اعتَرَضَت هُمومُ النَّفسِ إِلّاوَمِن ذِكراكِ رَيحاني وَراحيفَدَيتُكِ إِنَّ صَبري عَنكِ صَبريلَدى عَطَشي عَلى الماءِ القَراحِوَلي أَمَلٌ لَوِ الواشونَ كَفّوالَأَطلَعَ غَرسُهُ ثَمَرَ النَجاحِوَأَعجَبُ كَيفَ يَغلِبُني عَدُوٌّرِضاكِ عَلَيهِ مِن أَمضى سِلاحِوَلَمّا أَن جَلَتكِ لِيَ اِختِلاسًاأَكُفُّ الدَهرِ لِلحَينِ المُتاحِرَأَيتُ الشَمسَ تَطلُعُ مِن نِقابٍوَغُصنَ البانِ يَرفُلُ في وِشاحِأكان ذلك يا «ابن زيدون» استجابة لدعوتها التي نظمتها لك شعرًا، وضمنتها موعدًا حين يغفل الرقيب، ويرقّ الحبيب، فما وجدتُ دعوة لحبيب مثلها، فقد صدقت فيها حسًّا، وأورقت حواشها شغفًا، حين كتبت لك على جناح الشوق الخافق:تَرقّبْ إذا جنَّ الظَّلامُ زيارتِيفإنّي رأيتُ الليلَ أكتمَ للسرِّوبِي منكَ ما لو كانَ للبدرِ لَمْ يُنرِوباللّيلِ لمْ يُظلمْ وبالنّجمِ لم يُسْرِصدقتْ حين محضتك حبها، فما بال الغيرة قد أكلت فؤادك، وأحرقت ناضر حسّك، ومونق مشاعرك، أَرَابكَ منها أن كتبتْ معابثةً على صفحة ثوبها، مستعرضة في مجلسها الجامع الوريف:أنا والله أصلحُ للمعالِيوأمْشِي مشيتِي وأتيهُ تِيْهاوأُمكنُّ عاشقِي مِن صحنِ خدِّيوأُعطِي قُبْلتِي مَنْ يَشتهِيهاأكانت لحظتها تغمز من طرف خفي للوزير «ابن عبدوس»، أم تراها كانت توقد نار العشق فيك بضرام الغيرة الموّار؟!هل كان عليك أن تهتك السرّ، وتفشي به بهذه «الفجاجة» التي لم تُعهد عنك؟!هل بلغ منك قول الوشاة و«النّاقلين» مبلغ التصديق بخيانتها فيحملك الحمق حتى تصيّرها من غضبك «أكلة شهية»، وتنعت خصمك بالفأر هيا انظر ماذا كتبت يا رجل في حقّ «ولادة» الحبيبة:أَكرِم بِوَلّادَةٍ ذُخرًا لِمُدَّخِرٍلَو فَرَّقَت بَينَ بَيطارٍ وَعَطّارِقالوا «أَبوعامِرٍ» أَضحى يُلِمُّ بِهاقُلتُ الفَراشَةُ قَد تَدنو مِنَ النارِعَيَّرتُمونا بِأَن قَد صارَ يَخلُفُنافيمَن نُحِبُّ وَما في ذاكَ مِن عارِأَكلٌ شَهِيٌّ أَصَبنا مِن أَطايِبِهِبَعضًا وَبَعضًا صَفَحنا عَنهُ لِلفارِأكنت تتوقّع أن تغفر لك أن حولتها إلى «بغيٍّ»، وقد لطّخت ثوبًا من عفاف، وهتكت سترًا مُهر بموثق غليظ وعهد لا يفض؟!أما كان خليقًا بك وكافيًا لك أن تفهم معنى مجلسها الجامع، ولفيف الأدباء والندماء فيه، وقد أفحمت من طالبها بإنجاز وعدها الماجن بـ«القبلة»، فما زادت أن طمأنتْ ثائرتك ببليغ ردها على المتطاول، مستدعية قول عروة بن أذينة:بيضٌ نَواعِمُ ما هَمَمنَ بِريبَةٍكَظِباءِ مَكَّةَ صَيدُهُنَّ حَرامُيُحسَبنَ مِن لينِ الكَلامِ زَوانِياوَيَصُدُّهُنَّ عَن الخَنا الإِسلامُلكنك ذهبتَ بعيدًا، ومددت كفك بالضرب، وحبّرت رسالة فاحشة على لسانها في حقّ «ابن عبدوس»، فأدميت وجرحت، وأغبنت، وما فادك من بعدها قولك في مقام الاعتذار:لَحا اللَهُ يَومًا لَستُ فيهِ بِمُلتَقِمُحَيّاكِ مِن أَجلِ النَوى وَالتَفَرُّقِوَكَيفَ يَطيبُ العَيشُ دونَ مَسَرَّةٍوَأَيُّ سُرورٍ لِلكَئيبِ المُؤَرَّقِوَما ضَرَبَت عُتبى لِذَنبٍ أَتَت بِهِوَلَكِنَّما وَلّادَةٌ تَشتَهي ضَربيفَقامَت تَجُرُّ الذَيلَ عاثِرَةً بِهِوَتَمسَحُ طَلَّ الدَمعِ بِالعَنَمِ الرَطبِأهذا اعتذار يا رجل أم استهانة بما اقترفت، فما زدتَ على أن جعلتها «ماسوشية» تستعذب الأذية بالضرب!فيا ليتك قد فهمت لحظتها، أو استدعيت في خاطرك قول عبّاس بن الأحنف في مقام المخاتلة:أَتَأذَنونَ لِصَبٍّ في زِيارَتِكُمفَعِندَكُم شَهَواتُ السَمعِ وَالبَصَرلا يُضمِرُ السوءَ إِن طالَ الجُلوسُ بِهِعَفُّ الضَميرِ وَلَكِن فاسِقُ النَظَرِلو أدركت مراميه لعرفت أن كل الندماء في حضرتها «عفّ الضمير، ولكن فاسق النظر»، وحدك من جلس على القلب وتربّع، ومُحِّض من الحب ما لم يظفر به غيره. أرأيت أي جريرة أتيت، وأي لؤم اقترفت، وفي أي جحيم تركت «ولادة» من بعدك، وقد شقيت برحيلك إلى إشبيلية، وزاد شقاها وقد عاشت بعدك نحو عقدين من الزمن، فقد أذّن مؤذن رحيلها عام 1091م، في قرطبة البعيدة، ففي أي جحيم تراها عاشت هذين العقدين، وقد انطوت عنها صحائف الذكر، وانقطعت عن الناس، وآثرتِ العزلة والإيحاش..؟!في قلبي عتب كبير عليك يا ابن زيدون.. عتب شخصي، لم يعزّه بعدُ بديع نظمك الباهر في حقّها، وحفاوة المحتفين بقولك:أضحى التنائي بديلًا عن تدانيناونابَ عن طيبِ لقيانا تجافينا !