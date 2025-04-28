يذهب المتحلطمون إلى ضعف فرق شرق القارة ونسوا قوتنا.هم كما هم لكن نحن قفزنا واتسع الفارق فلا تكثروا من التحلطم.ولا أعتقد أن هناك من سيغفل هذه النقلة النوعية التي تعيشها الرياضة السعودية وهذا أحد نتاجها.الأهلي والهلال والنصر هم الخلاصة في آسيا والنخبة قطعاً لنا وأتمنى أن لا أسمع من المتحذلقين من يقلل من تطورنا تحت ذريعة ضعف فرق الشرق.دورينا عالمي بمواصفات سعودية وملامح عربية الشكل أوروبية المضمون.يعي الأهلي أنها فرصة العمر ويعي جمهوره أنها فرصة أخرى لكتابة التاريخ وأعي معهم أن (الحظ الليلة كريم).قرب الفرح هذا ما يردده الأهلاويون لكن هذا الفرح لكي يأتي يحتاج إلى عمل كبير من ماتياس وفرقته.ثمة من استبعد فوز الأهلي على الهلال، وهذا لا يقلقني فمثل هذه التوقعات لا تُبنى على معطيات بل على أمنيات وأحياناً مجاملات.(2)معلوم أن الأربعة ملك الصندوق، ومعلوم أن هناك ممن زالوا يتعاملون مع الأهلي على أنه (حقنا)، وما بين قوسين فيها من المضحكات ما يشبه البكاء.أنتظر كما ينتظر كل الأهلاويين التتويج بكأس النخبة الآسيوية، وبعدها لكل حادث حديث.ومضة:والله إنك عزيز، وغالي، ومحشوم‏إن قطعت الوصل ولا قطعت السلام‏لو يموت التواصل بين ليله ويوم‏ما تموت الضماير في صدور الكرام.