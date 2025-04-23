سنوات ونحن في صراع مع من عذبوا التاريخ وامتهنوا الكذب عليه، وإن ظهر منصف يتكالبون عليه.اليوم رياضتنا تحررت من وصاية الأشخاص وباتت الدولة هي المظلة وهي الداعم والراعي من خلال حقيبة وزارية، بمعنى أن سنوات ضاع فيها التاريخ بين ملفات راوٍ ودفاتر ابن الحي كتب عليها (انتهت الصلاحية) لنبدأ رحلة تدوين أي رقم فيها له أصل.أحفظ في هذا الطرح للرواد حقوقهم، ولا يمكن أن أبخسهم أرقاما هم الأصل فيها.نقطة آخر السطر، وسطر فيه التاريخ ناطقا بحقيقة أغفلها أستاذ غير متخصص بان عوار فهمه لمن أعادوا كتابة التاريخ.التوثيق لم يكن لجنة بل كانت لجانا يديرها متخصصون ليس منهم من كذبوا علينا عقود وفق قصص يجب أن يتم مصادرة إرثهم وحرقه إن لزم الآمر.اليوم أقدر أقول بصوت عالٍ هذا تاريخ أنديتنا في كرة القدم وهذه أرقامه ومن يحاول التشكيك يجب أن يحاسب.معيب أن يعيدنا من كذبوا على التاريخ إلى ملعبهم فما مضى بات حجة عليهم وما ظهر اليوم حجة لكل من يهمه تاريخ رياضتنا.(2)هواة التلصص على التاريخ استباحوا قيمته وأرقامه من أجل تلميع أنفسهم وأنديتهم وطمس حقيقة تاريخ رياضة وطن، ولهذا نحن اليوم أمام حقبة أنصفت تاريخنا الرياضي وقدمت لنا الوجه الحقيقي لهذا التاريخ الذي هرمنا ونحن ننتظر إنصافه من كذابين شوهوه.ومضة:من أجمل ما قيل في الثقة بالنفس‏قول «ويليام شكسبير»..‏لست أفضل من غيري..‏لكني أملك قناعات قوية..‏تجعلني أرفض مقارنة نفسي بالآخرين..