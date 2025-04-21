من يملك الإجابة عن أسئلة الأهلي يقول أنا لها مع أنها أسئلة سهلة جداً وفي إمكان صديقي المفوه أن يتصدى لها بشرط أن لا يتحايل على اللغة ويقدم لنا الشكل على حساب المضمون.من هدم القرية الأولمبية في الأهلي؟سؤال فيه من التعب ما جعلني أسأل عن علاء عبد ربه الذي لا أشك في أهلاويته لكن أشك في عمله مع الألعاب المختلفة والذي هو أقل من الطموح والنتائج تدين ذاك العمل.انتهى موسم تلك الألعاب لكن يجب أن يبدأ موسم المشرف علاء عبد ربه من الآن في تشييد تلك القرية ولا أظن الأمر صعباً طالما (الكاش موجود).فنحن كأهلاويين عشنا مع تلك القرية على الإنجازات وأحياناً تصل الاحتكار لكل الفئات ولهذا لم نقبل هذا الانهيار الذي كان مؤلماً ولا يمكن لنا قبوله.أخشى أخي علاء أن يتم التفريط في ما تبقى من اللاعبين وعندها يتم إدخال النادي في نفق صعب وأتمنى أن تعي كلمة صعب.أما صديقي المفوه خالد الغامدي فقد أكثر من الوعود ولكن ظلت كما هي وعود ذهبت مع الريح.(2)خالد الغامدي اجتمع مع كل شرائح الأهلاويين، وكرّم الجمهور، ووثق مرحلته بصور على شعار الأهلي، ووعد بشراء تذاكر، فمن توجهه بانت حقيقة بحثه عن الكرسي ليس إلا، أما غيرها فها هي قرية الأهلي الأولمبية تنهار دون أن يحرك ساكناً.ومضة:احذر مرافقة المنافق فهو ماكر جداً، يأكل مع الذئب، ويبكي مع الراعي.