لطالما مثلت الخطوط الجوية السعودية (Saudia) إحدى أبرز ركائز القوة الناعمة للمملكة، حيث ظلت لسنوات طويلة واجهة مشرقة للتطور الحضاري السعودي. ولا تزال الشركة سفيرة المملكة إلى العالم، تحمل في سجلها إنجازات لافتة مثل رعايتها لأبرز فرق الفورمولا 1 العالمية، وتقديمها خدمات طيران تنافس كبرى الشركات عالمياً.شهدت الخطوط السعودية ذروة تألقها في فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، حيث احتلت مكانة ريادية بين شركات الطيران العالمية. تميزت تلك الفترة بأسطول جوي حديث ومتنوع (مثل Boeing 747 وDC-10)، وشبكة وجهات عالمية واسعة، وخدمات ضيافة فاخرة تعكس الكرم السعودي الأصيل. كما أن سمعتها الطيبة جعلتها الخيار الأول للمسافرين في المنطقة.يواجه القطاع اليوم تحديات جسيمة تتطلب جهوداً استثنائية من وزارة النقل في إطار رؤية 2030، أبرزها الازدحام وعدم كفاءة البنية التحتية وضعف الربط بين وسائل النقل المختلفة. وتتمثل أبرز نقاط الضعف في تراجع تنافسية الخدمة مع سياسات تعديل حجوزات معقدة ومرتفعة التكلفة، وتدني جودة الخدمات مقارنة بالمنافسين، وضعف الابتكار في تجربة المسافر. كما تعاني الشركة من قضايا الموارد البشرية كتراجع الولاء الوظيفي وانخفاض الرضا الوظيفي، والتحديات الإدارية الناتجة عن البيروقراطية وبطء اتخاذ القرارات، إضافة إلى ضعف الأداء التسويقي مع غياب الحملات المؤثرة وعدم الاستفادة الكافية من الفرص السياحية.تمتلك الخطوط السعودية فرصاً ذهبية غير مستغلة، أبرزها الاستفادة من موقع المملكة كبوابة للحرمين الشريفين عبر تطوير حزمة متكاملة للحج والعمرة وإنشاء منصة رقمية متعددة اللغات، وشراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات الدينية. كما يمكن تعزيز تجربة السفر الديني عبر برامج ترفيهية ووجبات مستوحاة من المطبخ المكي والمديني وخدمات دينية على متن الطائرات. ويتطلب التطوير تبني ثقافة الابتكار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات العالمية والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة.يمكن لهذه التحسينات أن تعزز القوة الناعمة للمملكة وترفع الحصة السوقية في قطاع الحج والعمرة بنسبة 30-50%، وتعزز الولاء لدى ملايين المسلمين حول العالم. وتمتلك الخطوط السعودية مقومات النجاح كافة من دعم حكومي وموقع استراتيجي وإرث تاريخي، وما تحتاجه اليوم هو جرأة في التغيير وسرعة في التنفيذ ورؤية واضحة لاستعادة مكانتها الريادية.إن إطلاق برنامج تحول جذري، وتعيين مستشارين عالميين متخصصين، وإعادة هيكلة الإدارات الرئيسية، وتطوير خطة تسويقية شاملة، وإنشاء وحدة خاصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. بهذه الرؤية والخطوات العملية، يمكن للخطوط السعودية أن تعيد كتابة تاريخها بحروف من ذهب، وتستعيد مكانتها التي تليق بمكانة المملكة وطموحاتها.